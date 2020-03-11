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The National Interest (США): Украина получит американские патрульные катера. Но надолго ли их хватит против России?

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Американский катер Mark VI
Американский катер Mark VI.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain, U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Joshua Scott

Пентагон уведомил Конгресс США о намерении предоставить украинским вооруженным силам помощь стоимостью 125 миллионов долларов. Пакет военной помощи включает по меньшей мере один 26-метровый патрульный катер Mark VI, которой стоит на вооружении малоизвестного речного флота США. И он не справится с российскими…

Украина может получить новый мощный патрульный катер. Но как долго он протянет в войне с Россией, неясно.

Пентагон уведомил Конгресс США о намерении предоставить украинским вооруженным силам помощь стоимостью 125 миллионов долларов.

Пакет военной помощи включает по меньшей мере один 26-метровый патрульный катер Mark VI, тип которой используется на вооружении малоизвестного речного флота США.

Приобретение одного или нескольких Марк VI поможет Украине ускорить восстановление собственного военно-морского флота. Российские войска захватили или потопили почти все украинские корабли еще в 2014 году во время вторжения в Крым. В результате морского столкновения через четыре года Россия захватила украинский военно-морской буксир и два бронекатера класса "Гюрза-М" местного производства.

Mark VI обладает возможностями, которых у нынешних украинских катеров нет. Но российские корабли в водах, омывающих Украину, превосходят даже Mark VI.

Тем не менее американская лодка станет для Украины шагом вперед. Mark VI хорошо вооружен и может похвастаться новейшей электроникой.

Изначально ВМФ США приобрел дюжину Mark VI на замену их предшественникам RCB, они же речные командные катера. В январе 2016 года два RCB случайно попали в иранские воды возле острова Фарси в Персидском заливе. Силы иранской милиции захватили и ненадолго задержали оба катера с десятью американскими моряками на борту.

По сравнению с RCB, Mark VI "вообще в другой лиге", объяснил Дэвид Лартер (David Larter) в статье в "Дефенс ньюз" (Defense News). Mark VI с экипажем в 10 человек имеет четыре пулемета калибра.50 и две 25-миллиметровые пушки.

"Мы доказали, что можем отстреливаться с Mark VI в течение 45 минут", - сообщил Лартеру корабельный старшина и речной инструктор Деррик Кокс (Derrick Cox).

"Набор коммуникаций у нового Mark VI значительно превосходит возможности RCB, - добавил Лартер. - Новый катер соединиться с флотом через Link 16. Еще у него есть высокочастотная, сверхвысокочастотная и спутниковая связь, поэтому береговые диспетчеры не упустят судно, как это случилось во время инцидента на острове Фарси. 26-метровая лодка имеет максимальную скорость более 40 узлов и дальность до 800 километров".

После российской аннексии Крыма у Украины остался один единственный большой военный корабль 125-метровый фрегат "Гетман Сагайдачный" - плюс пара десятков небольших катеров. Безнадежно уступая гораздо более крупным российским силам, украинский флот поспешно развернул производство патрульных катеров "Гюрза-М" длиной 23 метра. Киев планирует построить 20 штук, но по состоянию на 2020 год построено всего семь.

Два катера провели два года в российском плену после инцидента в ноябре 2018 года в контролируем Россией Керченском проливе, который соединяет Черное море с меньшим Азовским.

Азовское море отделяет Крым от материковой России. На нем располагается ряд украинских портов, включая крупный город Мариуполь, который находится недалеко от линии фронта в Донбассе, где киевские войска сражаются с повстанцами, которых поддерживает Россия.

Противостояние началось, когда буксир ВМС Украины "Яна Капу" и патрульные катера класса "Гюрза" "Бердянск" и "Никополь" вышли из Одессы, главного украинского порта на Черном море.

Они двинулись на восток вокруг Крыма к узкому Керченскому проливу, который Россия перекрыла мостом после насильственной аннексии Крыма в 2014 году.

Когда три судна приблизились к Керченскому проливу, русские отбуксировали в него грузовое судно, перегородив украинцам проход в Азовское море.

Российские и украинские суда обстреляли друг друга, и над ними пролетели российские штурмовики Су-25 и вертолет Ка-52. Российское судно береговой охраны протаранило украинский буксир. Затем российские войска высадились на всех трех украинских судах и захватили в общей сложности 24 моряка.

Год спустя, в конце 2019 года, Москва репатриировала все три украинских катера вместе с их экипажами.

Хотя Mark VI крупнее и мощнее "Гюрзы-М", мало оснований полагать, что катер американского производства лучше справится в аналогичном противостоянии с российскими войсками, не говоря уже о его шансах в крупном конфликте.

Если в распоряжении Украины имеется лишь один стареющий фрегат и менее десятка патрульных катеров, то российский Черноморский флот располагает крейсером, эсминцем, пятью фрегатами и семью подводными лодками, - не говоря уже о паре десятков патрульных катеров.


Дэвид Экс (David Axe)

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