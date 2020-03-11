Россия завершила поставку ВС Сербии ЗРПК "Панцирь-С1Э"

ЦАМТО, 10 марта. Президент Сербии Александр Вучич 4 марта на пресс-конференции в Белграде подтвердил завершение поставок Вооруженным силам страны приобретенных в России зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1Э".

Самолет с четвертой партией заказанного оборудования приземлился на авиабазе имени полковника Миленко Павловича в Батайнице 3 марта.

Таким образом, в период с 22 февраля по 3 марта Сербия получила батарею из шести систем "Панцирь-С1Э".

Посольство США в Сербии уже отреагировало на поставку, заявив 5 марта, что обеспокоено покупкой Сербией российской военной техники. Посольство призвало Белград отказаться от сделок с Москвой, которые могут привести к применению санкций.

Как сообщал ЦАМТО, президент Сербии Александр Вучич объявил о приобретении в России ЗРПК "Панцирь-С1Э" в октябре 2019 года. Подробности контракта не раскрывались, но, по данным СМИ, Россия и Сербия подписали соглашение о закупке 6 ЗРПК, которые должны быть поставлены до конца 2020 года.

Разработанный акционерным обществом "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г.Шипунова", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" предназначен для противовоздушной обороны военных и административно-промышленных объектов и районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и высокоточного оружия, управляемых авиабомб и дистанционно пилотируемых аппаратов, а также для усиления группировок ПВО при отражении массированных ударов СВН и обеспечения поражения легкобронированных объектов.

Комплекс обеспечивает поражение ракетным вооружением воздушных целей на дальностях 1200-20000 м и высотах 15-15000 м; пушечным вооружением – на дальностях 200-4000 м и высотах 0-3000 м.

По информации Jane's Defence Weekly, с июня 2016 года Сербия получила из России шесть истребителей МиГ-29, пять транспортных вертолетов Ми-17В-5, четыре ударных Ми-35М, а также 10 бронированных разведывательных машин БРДМ-2МС с колесной формулой 4х4. Ожидается, что в 2020 году в Сербию из России будут поставлены еще 20 БРДМ-2МС и 30 модернизированных танков Т-72Б12, а в 2021 году – четыре прошедших капитальный ремонт и модернизацию МиГ-29 из Беларуси.