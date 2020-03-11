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ЦАМТО

Социальные программы "Сухого" превысили 590 млн. рублей

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Фронтовой бомбардировщик Су-34
Находящийся в постройке на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова ПАО «Компания «Сухой» фронтовой бомбардировщик Су-34 с серийным номером 09-12. Новосибирск, 19.02.2018.
Источник изображения: Правительство Новосибирской области

ЦАМТО, 10 марта. В 2019 году ПАО "Компания "Сухой" выделила более 590 млн. рублей на социальную поддержку работников.

Средства были направлены на реализацию программы страхования работников от несчастных случаев, на поддержку сотрудников, нуждающихся в дорогостоящем лечении. Также были обеспечены отдых сотрудников и членов их семей, спортивные и культурные мероприятия и выплаты материальной помощи.

Кроме того, к 2019 году 760 ключевых специалистов Компании воспользовались жилищной программой, реализуемой в "Сухом" с 2013 года.

Социальные программы ПАО "Компания "Сухой" действуют на всех площадках присутствия предприятия и доступны более чем для 20 тыс. работников.

ПАО "Компания "Сухой" – крупнейший российский авиастроительный холдинг. Компания представлена в Москве, Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, Жуковском, Ахтубинске, Таганроге и Иркутске.

Ключевым направлением деятельности является развитие программы многофункциональных истребителей 5-го поколения Су-57, а также совершенствование боевых авиакомплексов Су-33, Су-34 и Су-35, говорится в сообщении пресс-службы ПАО "Компания "Сухой".

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-33
Су-34
Су-35
Компании
Сухой ПАО
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