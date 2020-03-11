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ЦАМТО

Летчики из Казахстана освоили пилотирование Ми-171А2 на У-УАЗ

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Ми-171А2. Архивное фото
Ми-171А2. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : ОАО "Вертолеты России"

ЦАМТО, 10 марта. Экипажи из Казахстана прошли на базе авиационного учебного центра Улан-Удэнского авиационного завода холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) обучение по программам дополнительной профессиональной подготовки на вертолет Ми-171А2.

Обучение проходило в рамках контракта на поставку первого Ми-171А2 для Республики Казахстан.

Первый вертолет Ми-171А2 был поставлен в Казахстан в начале 2019 года. Летчики из Республики Казахстан, получившие опыт практической эксплуатации Ми-171А2, отмечают хорошие пилотажные качества, стабильность выполнения полета, практически полное отсутствие вибраций на всех режимах.

"Авиационный учебный центр предприятия был валидирован в 2019 году в уполномоченном органе гражданской авиации Республики Казахстан. Согласно авиационным правилам Республики Казахстан, летчики из этой страны, будут ежегодно повышать свою квалификацию с целью обеспечения безопасности полетов. В дальнейшем также запланирована ежеквартальная подготовка на тренажере Ми-171А2, – подчеркнул управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых. – Следует отметить, что более 90% поставок сопровождается обучением специалистов эксплуатанта".

Вертолет Ми-171А2 является самой современной модификацией машин типа Ми-8/17. Применение на вертолете Ми-171А2 цифрового комплекса бортового оборудования, изготовленного по принципу "стеклянной кабины", позволяет сократить состав экипажа до двух человек. При обучении летного состава особое внимание уделяется порядку и правилам эксплуатации оборудования кабины вертолета и его систем, управлению ресурсами кабины экипажа (CRM), авиационной связи и радиотелефонии и их летной эксплуатации.

Программа обучения включает дисциплины по изучению конструкции вертолета Ми-171А2, летной эксплуатации, авиационного и радиоэлектронного оборудования, в том числе новой силовой установки – двигателей ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления типа FADEC, вспомогательной силовой установки.

По завершении обучения на основании результатов проведенных экзаменов специалистам выдаются удостоверения установленного образца.

Авиационный учебный центр (АУЦ) был создан в 2007 году. В 2012 г. введен в эксплуатацию и сертифицирован комплексный тренажер вертолета Ми-8АМТ (Ми-171). Тренажер изготовлен с использованием уточненных уравнений движения, в результате чего полет на тренажере максимально приближен к реальному полету. В 2019 году АУЦ получил от Росавиации сертификат, который подтвердил соответствие авиационного учебного центра действующим в России Федеральным авиационным правилам. В 2019 году на базе авиационного учебного центра обучились 230 человек из числа летно-технического состава Российской Федерации и других стран. Теоретические и практические занятия составили 4080 часов, тренажерная подготовка проведена в объеме 900 часов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
ВК-2500
Ми-17
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
У-УАЗ
Проекты
Военные учения
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