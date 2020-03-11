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Военно-промышленный курьер

Делагация Минобороны РФ и МКВ провела переговоры в Бразилии в рамках форума «Армия-2020»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Совместная делегация Министерства обороны Российской Федерации и МКВ, находящаяся в Бразилии, продолжила переговорный процесс о формировании бразильской национальной экспозиции в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020».

5 марта в городе Сан-Паулу состоялись переговоры российской делегации в составе представителей Минобороны России, МКВ, отделения Торгпредства РФ в городе Сан-Паулу и Госкорпорации Ростех с представителями Минобороны Бразилии и менеджментом ABIMDE. От Бразильской ассоциации предприятий оборонной промышленности (ABIMDE) в переговорах принял участие Армандо Лемос, выступающий в роли исполнительного, финансового и технического директора, а также директор по международным проектам Паулу Альбукерке, курирующий вопросы участия в зарубежных выставках предприятий Бразилии, входящих в ABIMDE.

В Ассоциации заявили, что положительно относятся к предложению сформировать экспозицию Бразилии в рамках Форума. В ABIMDE также подчеркнули, что проработка участия Бразилии в форуме «Армия» будет вестись не только в рамках подготовки к предстоящему мероприятию, но также с заделом на последующие годы. Следует отметить, что рабочая группа по подготовке к Форуму, договоренность о формировании которой была достигнута во вторник 3 марта в городе Бразилиа, успела начать активную работу.  При этом ряд предприятий бразильского ОПК уже выразил свое намерение представить свои технологии и продукцию на форуме «Армия-2020».

Международный военно-технический форум «Армия-2020» - знаковое мероприятие, организуемое Министерством обороны Российской Федерации и включающее в себя, в том числе, широкомасштабную международную выставку вооружений, деловую программу и демонстрацию возможностей новинок в области стрелкового оружия, авиации и оборонной техники в полевых условиях.

ABIMDE – Бразильская ассоциация предприятий оборонной промышленности и систем безопасности.

Газета "Военно-промышленный курьер",

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