Экипажи МиГ-31БМ и Су-34 провели совместные учения

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и истребителей-бомбардировщиков Су-34 провели совместные учения в Краснодарском крае. Бомбардировщики исполнили роль условного противника и готовили удар по военным объектам в регионе. Отразили атаку летчики на МиГ-31, полеты на высоте в 10 тыс. м выполняли в сложных метеоусловиях.

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и истребителей-бомбардировщиков Су-34 провели совместные учения в Краснодарском крае. Бомбардировщики исполнили роль условного противника и готовили удар по военным объектам в регионе. Отразили атаку летчики на МиГ-31, полеты на высоте в 10 тыс. м выполняли в сложных метеоусловиях.