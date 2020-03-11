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Известия.ru

Экипажи МиГ-31БМ и Су-34 провели совместные учения

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Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и истребителей-бомбардировщиков Су-34 провели совместные учения в Краснодарском крае. Бомбардировщики исполнили роль условного противника и готовили удар по военным объектам в регионе. Отразили атаку летчики на МиГ-31, полеты на высоте в 10 тыс. м выполняли в сложных метеоусловиях.

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и истребителей-бомбардировщиков Су-34 провели совместные учения в Краснодарском крае. Бомбардировщики исполнили роль условного противника и готовили удар по военным объектам в регионе. Отразили атаку летчики на МиГ-31, полеты на высоте в 10 тыс. м выполняли в сложных метеоусловиях.

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  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Су-34
Проекты
Военные учения
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