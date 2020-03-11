Российский ВПК перечеркнул планы Израиля в Сирии

Для израильского командования большим сюрпризом стал разгром турецкой армии и ее наемников в Идлибе.

Если бы не заключенное в Москве соглашение о прекращении огня, к концу месяца джихадисты потеряли бы Идлиб и были оттеснены к границе с Турцией.

После этой кратковременной войны министр обороны Израиля Нафтали Беннетт бросил вызов Дамаску и объявил в интервью «Jerusalem Post», что в ближайшие 12 месяцев израильская армия уберет Иран из Сирии. Беннет заявляет, что перед армией Израиля поставлена четкая и важная задача сделать так, чтобы в ближайшее время Иран покинул Сирию.

Министр обороны указал на выбор новых целей, по которым будут наноситься удары. Однако после событий в Идлибе ситуация в Сирии резко изменилась.

Стало известно, что Россия передала сирийским ВВС модернизированные самолеты Миг-29СМ, превосходящие в скорости на больших высотах израильские F-16 и имеющие преимущество над американским самолетом в ближнем маневренном бою. Но главное наш легкий истребитель оснащен бортовым комплексом радиоэлектронной защиты, обеспечивающим защиту от управляемых ракет. ПВО Сирии были значительно усилены за счет комплексов РЭБ и новых систем ПВО, размещение которых продолжается.

К радиоэлектронному подавлению противника подключились и российские авиационные комплексы, отмечает «Мир новостей». Что привело к полному провалу применения беспилотников, которые ранее использовались и Израилем в атаках на сирийскую территорию.