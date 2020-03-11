США намерены обезоружить Россию новым договором по ограничению СНВ

Госдепартамент США назвал ряд российских вооружений, которые хотел бы включить в продление договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«Мы должны обеспечить, чтобы договор покрывал не только то, что сейчас покрывает СНВ-3, но и спектр новых российских систем вооружений, которые разрабатываются и которые не подпадали бы под действие СНВ-3», - цитирует РИА Новости представителя американского внешнеполитического ведомства.

Представитель уточнил, что в число данных вооружений входит подводный аппарат на ядерной тяге «Посейдон».

Он добавил, что, по мнению президента США Дональда Трампа, в договор необходимо добавить Китай и все «потенциальные угрозы» со стороны вооружений следующего поколения.

Ранее в МИД КНР заявили, что Китай не планирует принимать участие в переговорах России и США по контролю над вооружениями, несмотря на приверженность страны усилиям в сфере глобальной стратегической стабильности.