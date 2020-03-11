Анкара призывает НАТО участвовать в сирийской войне

Во время совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции, состоявшейся в понедельник, президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил журналистам, что обратился к НАТО за помощью в организации обороны сирийских границ в связи с наплывом беженцев. Эрдоган подчеркнул, что Турция ищет «конкретной поддержки от всех союзников» по Североатлантическому блоку в этой борьбе. Кроме того, он высказал свое суждение, что Турция была единственной силой НАТО, которая сражалась со всеми угрозами мировому сообществу в Сирии, включая «Исламское государство»(ИГ, террористическая организация – запрещена в России), и, практически, в одиночку вела беспощадную войну в течение более девяти лет и понесла серьезные потери, в этой схватке погибло множество турецких солдат. Конечно же, роль своих «партнеров» России и Ирана в борьбе с террористами в Сирии он видит по-своему и скорее всего в негативном образе. Но странно, что Эрдоган не упомянул о вкладе в эту борьбу антиигиловской коалиции, возглавляемой США. Похоже, турецкий правитель готов присвоить лавры побед только себе.

«Ситуация в Сирии угрожает Европе, ни одна из европейских стран не имеет право оставаться безразличной к гуманитарной катастрофе развивающейся в этой стране», - заявил турецкий лидер, резюмируя свое выступление. Столтенберг, со своей стороны указал на то, что массовое движение потоков беженцев через греко-турецкую границу представляет собой «общую проблему» и эта проблема требует принятия «общих решений».

«Я приветствую диалог между Турцией и Европейским союзом и верю, что необходимо продвигаться именно по этому пути. НАТО будет продолжать играть свою роль. В настоящее время мы работаем в этом направлении, предпринимает усилия, чтобы помочь преодолеть кризис беженцев и мигрантов. Союзники также готовы продолжать поддерживать Турцию, и мы изучаем, что еще мы можем сделать », - сказал Столтенберг.

Тем временем из фронтовой части провинции Алеппо поступает тревожная информация о нарушениях режима прекращения огня. Источники из сирийского военного ведомства сообщают о непрекращающихся перестрелках между джихадистами и подразделениями Сирийской арабской армии(САА) в районе города Атариб (западная часть провинции Алеппо). Причем первыми огонь открыли боевики вооруженной оппозиции, а правительственные войска вынуждены были адекватно ответить на эту акцию. Дело дошло до применения артиллерии с двух сторон. В результате, командование САА вынуждено было направить подкрепление на этот участок фронта. Сообщается также, что и на других направлениях не прекращаются перестрелки различной степени интенсивности.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО