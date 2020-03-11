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Независимое военное обозрение

В восточной Сирии беспилотники атаковали войска США, охраняющие нефтяные прииски

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ВС США в Сирии
ВС США в Сирии.
Источник изображения: twitter

Подразделения армии США, охраняющие нефтяные и газовые месторождения в восточной части Сирии, недавно подверглись атаке небольших беспилотников, сбрасывающих самодельные бомбы. Об этом сообщают американские СМИ. Пока данные акции не привели к потерям, уничтожено несколько автомобилей(в том числе автоцистерн ), есть незначительные разрушения строительных конструкций и на земле остались довольно-таки глубокие воронки. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за содеянное. Американское командование рассматривает данный факт, как угрозу, требующую повышенного внимания. Для борьбы с малыми беспилотниками привлекаются новые технические средства.

Информация о нападении поступила 6 марта сего года, ранее ничего подобного не происходило. Сообщается, что бомбардировке подверглись подразделения тактической группы 30-той танковой бригады (30-th Armored Brigade Combat Team) Национальной гвардии Западной Вирджинии, охраняющие и обороняющие газоперерабатывающий завод Коноко и месторождение (известное как «Зеленая деревня»), так же расположенное в провинции Дейр Эз-Зор.

Напоминаем, что в феврале 2018 года на подступах к заводу Коноко американская артиллерия и ударная авиация практически уничтожила батальон проправительственных сил (подразделение считается уничтоженным при потере в бою 50% личного состава). По одним данным это были сирийцы, по другим – российская ЧВК.

Что касается американцев, охраняющих нефтяные и газовые месторождения Коноко и в «Зеленой деревне». В октябре прошлого года они прибыли к месту службы на бронетранспортерах Брэдли (Bradley Fighting Vehicles). Позже (в ноябре - декабре) бронетехнику возвратили на американскую базу в Кувейте, а в Сирии осталась только пехота.


Пункты атакованные дронами. Фото автора.

Первая атака на пункты дислокации нацгвардейцев из Западной Вирджинии (США) беспилотных летательных аппаратов(тип их не назван) с самодельными бомбами на борту произошла 4 марта. Через два дня неизвестная группировка провела повторную акцию, на этот раз американцев атаковали как утром, так и вечером. Очевидцы отметают, что бомбы сыпались на землю, как дождь.

Фото ARMY NATIONAL GUARD

Американцам удалось сбить один из дронов с помощью электронного оружия.

Командование США не предоставило журналистам снимки беспилотников и бомб(или их осколки), только на словах сообщили, что боеприпасы изготавливались на 3-Д принтерах, которые по внешнем признакам похожи на те, что применяли боевики ИГ на протяжении многих лет в Сирии и Ираке. Отмечается, что умельцы из «черного халифата» свои бомбы собирали из деталей боеприпасов, произведенных промышленным способом, а также из элементов, отпечатанных на 3-Д принтерах. Но, американцы все же склонны верить свежим разведданным, согласно которым в последние несколько месяцев наблюдается усиление угроз американским войскам со стороны Ирана или его прокси-сил(шиитские партизанские формирования, которые вооружаются и обучаются КСИР). Предполагается, что Тегеран, таким образом, проводит акции возмездия за убийство генерала Касема Солеймани, в Ираке в январе 2020 года.

Ранее Вашингтон и Эр-Рияд обвинили Тегеран в проведении воздушных ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре Саудовской Аравии, с применением дронов-камикадзе и крылатых ракет.

В настоящее время Пентагон озабочен созданием эффективных средств защиты для борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами. Задача осложняется тем, что придется разрабатывать оружие способное уничтожать роящиеся группы дронов, с системами управления, исполненными с применением искусственного интеллекта.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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