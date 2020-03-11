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Российская газета

Российские "Джигиты" установили на американские пикапы в Ираке

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Военнослужащие иракских вооруженных сил успешно освоили приобретенные в России опорно-пусковые установки "Джигит".

В репортаже, размещенном на YouTube оборонным ведомством данного ближневосточного государства, рассказывается о проверке батальона противовоздушной обороны представителями командования.

Подразделение оснащено специальным оборудованием, позволяющим эффективно эксплуатировать вверенное им оружие.

Также бойцы имеют возможность оттачивать свои навыки с помощью специального тренажера, имитирующего реальное поле боя, полеты самолетов противника и пуски ракет класса "земля-воздух" "Игла-С" по ним.

На обнародованных видеокадрах видны спаренные пусковые установки, весящие около 130 кг, размещенные в кузовах пикапов американского производства.

ЗРК способен уничтожать цели, летящие на высотах от 10 до 3500 метров. При этом дальность поражения может достигать 6 000 метров. В случае необходимости возможен запуск сразу двух ракет.

Имеющаяся система "свой-чужой" не допускает возможности поражения своих летательных аппаратов.

Иракская армия также использует обычные переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла-С". Для действий в темное время суток они комплектуются ночными прицелами "Маугли-2М".

Задачи ПВО выполняют и самоходные "Панцирь-С1", обороняющие наиболее важные объекты государства.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Игла ЗРК
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