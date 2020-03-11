В Совете Федерации исключили внесение в ДСНВ-3 новых российских вооружений

ЦАМТО, 10 марта. Внесение по предложению Госдепа США в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) находящихся в разработке российских вооружений исключено в принципе и не подлежит обсуждению.

Об этом "РИА Новости" заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Госдепартамент США 9 марта назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает в начале 2021 года. В их числе – вооруженный ядерным оружием подводный аппарат на ядерной тяге "Посейдон", крылатая ракета на ядерной тяге с ядерным вооружением и баллистическая ракета воздушного базирования.

"В заявлении Госдепа, насколько я могу судить, перечисляются все возможные виды нового российского оружия, в том числе находящиеся в стадии разработки и не принятые на вооружение. А такого рода ограничения, распространяемые на ведущиеся, но не завершенные НИОКР, будь то российские или американские, в принципе исключены и не подлежат обсуждению ни сейчас, ни в будущем", – цитирует "РИА Новости" К.Косачева.