Перспективные средства пожаротушения начали поступать на вооружение Военно-морского флота

ЦАМТО, 10 марта. Подмосковное предприятие "КАМПО" завершило первый этап поставок ВМФ России перспективных средств пожаротушения морского исполнения. Серия огнетушителей "Океан" произведена в рамках трехлетнего госконтракта с Минобороны России.

Огнетушители морского исполнения, предназначенные для тушения пожаров в начальной стадии их развития на кораблях и судах обеспечения, а также для практической отработки навыков пожаротушения на учебно-тренировочных комплексах, поступают на корабли класса "фрегат", "корвет" и суда обеспечения ВМФ.

На сегодняшний день ВМФ России поставлены 3 вида огнетушителей "Океан". Это порошковые ОП-8(б)-АВСЕ-01 "Океан-1", воздушно-пенные ОВП-8(б)-АВ-02 "Океан-2" и порошковые забрасываемые ОПЗ-3-АВСЕ-03 "Океан-3".

Работа по развитию линейки продолжается, ведется разработка огнетушителя комбинированного порошково-пенного передвижного ОП/ОВП-16(б)-АВСЕ/АВ-04 "Океан-4"; огнетушителя воздушно-пенного передвижного ОВП-50(б)-АВ-05 "Океан-5"; огнетушителя углекислотного ОУ-5-ВСЕ-07 "Океан-7".

Поставка новых видов серийных огнетушителей "Океан" спланирована на следующих этапах исполнения госконтракта в 2020-2021 годах, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.