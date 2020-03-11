Программу мобилизации кадрового резерва ОПК России представили на форуме "Технодоктрина"

ЦАМТО, 10 марта. На площадке Агентства стратегических инициатив состоялся V Стратегический форум инженерно-управленческих кадров оборонно-промышленного комплекса России "Технодоктрина-2020: Инженеры прогресса".

Его организатором выступил Союз молодых инженеров России, а поддержку оказал ДОСААФ России.

Целью форума была презентация новейшей программы подготовки и переподготовки межотраслевого инженерно-управленческого кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса России.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев, представители Минобороны России, Минпромторга России, Миннауки России, ЦНИИмаш, Средне-Невского судостроительного завода, АСКОН, Фидесис, "РКК "Энергия" им. С.П.Королева, НПО "Техномаш", "ЦНИИ ЭИСУ", ИПХФ РАН, Национальной палаты инженеров, Российской инженерной академии, ДОСААФ России, а также сотрудники малых инновационных компаний-лидеров цифровизации отечественной промышленности.

"Наша программа кадрового резерва направлена на поиск и поддержку лучших, талантливых, подготовленных молодых специалистов для последующего их направления в "горячие" точки цифровой трансформации народного хозяйства", – отметил председатель Союза молодых инженеров России Евгений Мирошниченко.

По словам организаторов, форум "Технодоктрина-2020: инженеры прогресса" – это старт большой работы по глобальной мобилизации инженерно-управленческого кадрового резерва ОПК России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.