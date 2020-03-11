СИПРИ занижает показатели роста российского экспорта вооружений

ЦАМТО, 10 марта. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ) опубликовал очередной ежегодный отчет по мировой торговле оружием (за период 2015-2019 гг.).

Как утверждает СИПРИ, объем мировых продаж оружия в 2015-2019 гг. увеличился на 5,5% по сравнению с предыдущей пятилеткой (2010-2014 гг.). При этом очень заметный рост продемонстрировали США и Франция.

В пятерку лидеров по периоду 2015-2019 гг. по объемам экспорта оружия, по оценке СИПРИ, вошли США, Россия, Франция, Германия и Китай (первая пятерка стран по версии ЦАМТО по периоду 2016-2019 гг. выглядит следующим образом: США, Россия, Франция, Германия и Великобритания). СИПРИ отмечает, что очень резкий рост продаж за последние пять лет по сравнению с 2010-2014 гг. продемонстрировали США (23%) и Франция (72%). При этом объем экспорта российского вооружения, по утверждению СИПРИ, за указанный период снизился на 18%.

Согласно СИПРИ, в список десяти крупнейших экспортеров оружия впервые вошла Южная Корея, ее продажи в 2015-2019 гг. увеличились на 143% по сравнению с 2010–2014 гг. Экспорт вооружении? Израиля вырос на 77%.

Следует отметить, что СИПРИ в своей методике оценки экспорта вооружений использует так называемый индекс "тренд-индикатор". Данный индекс основан на системе агрегирования эквивалентных данных по физическому перемещению тех или иных типов вооружений. Согласно этой системе, для аналогичных типов вооружений используется одинаковая стоимостная оценка. Это приводит к завышению экспорта тех стран, которые предлагают на мировой рынок более дешевое вооружение, в частности это касается Китая, и занижению экспорта стран, предлагающих на рынок дорогостоящие вооружения.

В отличие от СИПРИ, который ведет расчет по 5-летним периодам, ЦАМТО ведет расчет по 4-летним периодам. При этом все расчеты ЦАМТО ведет в "текущих" долларах США, то есть по курсу доллара на момент заключения того или иного контракта в ценах соответствующего года. В расчете учитывается только идентифицированный объем экспорта/импорта вооружений.

Ниже ЦАМТО проанализировал данные СИПРИ по двум направлениям: общему росту мирового рынка оружия и росту объема экспорта ВиВТ ряда стран.

Краткий отчет ЦАМТО по мировому экспорту вооружений в 2012-2015 гг.

В 2015 году объем мирового экспорта/импорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) составил, по оценке ЦАМТО, 92,8 млрд. долл.

Для сравнения: в 2012 году объем мирового экспорта ВиВТ составил 57,018 млрд. долл., в 2013 году – около 57 млрд. долл. По итогам 2014 года рецессию предыдущих двух лет удалось преодолеть. Фактический стоимостной прирост экспорта ВиВТ в 2014 году по сравнению с 2013 годом составил более 17,4 млрд. долл., а в 2015 году по сравнению с 2014 годом – на 18,4 млрд. долл.

Столь высокий ежегодный прирост мирового экспорта ВиВТ в 2014 и 2015 гг. связан с тем, что началась реализация поставок по ряду "мегаконтрактов" США со странами Ближнего Востока, прежде всего, с Саудовской Аравией.

В целом, за 4 года (2012-2015 гг.) общемировой объем экспорта вооружений составил 281,24 млрд. долл.

Краткий отчет ЦАМТО по мировому экспорту вооружений за период 2016-2019 гг.

В 2019 году объем мирового экспорта/импорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) составил, по оценке ЦАМТО, 92,041 млрд. долл.

Для сравнения: в 2016 году объем мирового экспорта ВиВТ составил 80,670 млрд. долл., в 2017 году – 86,488 млрд. долл., в 2018 году – 82,725 млрд. долл.

Очень высокий прирост мирового экспорта ВиВТ в 2017 и 2019 гг. связан с реализацией поставок по ряду "мегаконтрактов" США со странами Ближнего Востока, прежде всего, с Саудовской Аравией.

В целом за 4 года (2016-2019 гг.) общемировой объем экспорта вооружений составил 341,925 млрд. долл.

Вывод: объем мировых продаж в 2016-2019 гг. увеличился по сравнению с периодом 2012-2015 гг. на 21,6%. СИПРИ в своих расчетах дает увеличение в 2015-2019 гг. по сравнению с 2010-2014 гг. на 5,5%. ЦАМТО считает этот показатель у СИПРИ заниженным (даже с учетом различий по временным параметрам расчета). Это тем более заметно с учетом того двузначного роста экспорта вооружений, который СИПРИ дает США, Франции, Израилю и ряду других крупнейших мировых экспортеров вооружений, на долю которых приходится подавляющая часть рынка.

Ситуация по отдельным странам по идентифицированному ЦАМТО экспорту вооружений

Период 2012-2015 гг.

Рейтинг стран-экспортеров, занимающих по периоду 2012-2015 гг. места с 1 по 10-е выглядит следующим образом: США – 115,281 млрд. долл. (1 место), Россия – 51,534 млрд. долл. (2 место), Франция – 24,135 млрд. долл. (3 место), Германия – 12,486 млрд. долл. (4 место), Великобритания – 10,697 млрд. долл. (5 место), Израиль – 8,922 млрд. долл.(6 место), Италия – 8,632 млрд. долл. (7 место), Китай – 6,956 млрд. долл. (8 место), Испания – 6,564 млрд. долл. (9 место), Швеция – 5,047 млрд. долл. (10 место).

В целом по 4-летнему периоду (2012-2015 гг.) доля первой десятки стран составила 250,253 млрд. долл. (88,98% от общемирового объема экспорта вооружений).

Для справки: вторая десятка стран по стоимостному объему экспорта вооружений по периоду 2012-2015 гг. выглядит следующим образом: Швейцария – 4,642 млрд. долл. (11 место), Нидерланды – 2,957 млрд. долл. (12 место), Турция – 2,450 млрд. долл. (13 место), Украина – 2,417 млрд. долл. (14 место), Южная Корея – 2,293 млрд. долл. (15 место), Канада – 2,222 млрд. долл. (16 место), Австралия – 1,937 млрд. долл. (17 место), ЮАР – 1,884 млрд. долл. (18 место), Норвегия – 1,770 млрд. долл. и Финляндия – 1,537 млрд. долл. (20 место).

В целом по 4-летнему периоду (2012-2015 гг.) доля второй десятки стран составила 24,110 млрд. долл. (8,57% от общемирового объема экспорта вооружений).

Период 2016-2019 гг.

Рейтинг стран-экспортеров, занимающих по периоду 2016-2019 гг. места с 1 по 10-е выглядит следующим образом: США – 139,685 млрд. долл. (1 место), Россия – 53,436 млрд. долл. (2 место), Франция – 37,492 млрд. долл. (3 место), Германия – 18,160 млрд. долл. (4 место), Великобритания – 12,444 млрд. долл. (5 место), Испания – 11,904 млрд. долл. (6 место), Израиль – 10,946 млрд. долл. (7 место), Китай – 10,578 млрд. долл. (8 место), Италия – 7,644 млрд. долл. (9 место) и Южная Корея – 4,994 млрд. долл. (10 место).

В целом по 4-летнему периоду (2016-2019 гг.) доля первой десятки стран составила 307,281 млрд. долл. (89,87% от общемирового объема экспорта вооружений).

Для справки: вторая десятка стран по стоимостному объему экспорта вооружений по периоду 2016-2019 гг. выглядит следующим образом: Нидерланды – 4,604 млрд. долл. (11 место), Канада – 4,116 млрд. долл. (12 место), Австралия – 4,078 млрд. долл. (13 место), Турция – 2,707 млрд. долл. (14 место), Швеция – 2,702 млрд. долл. (15 место), Швейцария – 2,423 млрд. долл. (16 место), Бельгия – 2,026 млрд. долл. (17 место), Украина – 1,786 млрд. долл. (18 место), ЮАР – 1,103 млрд. долл. и Норвегия – 972,3 млн. долл. (20 место).

В целом по 4-летнему периоду (2016-2019 гг.) доля второй десятки стран составила 26,516 млрд. долл. (7,75% от общемирового объема экспорта вооружений).

Вывод: несмотря на жесткие долгосрочные санкции против РФ и недобросовестную конкурентную борьбу на мировом рынке оружия, которая дошла до "гипертрофии" в связи с санкциями США против тех стран, которые закупают российское вооружение, России на протяжении ряда лет удалось стабилизировать ежегодный экспорт вооружений в районе 15 млрд. долл. (либо чуть более). Если учитывать два 4-летних периода, России, по оценке ЦАМТО, который учитывает только идентифицированный экспорт, удалось увеличить объем экспорта почти на 4% в 2016-2019 гг. по сравнению с 2012-2015 гг. (на самом деле этот показатель на несколько процентных пунктов выше, если исходить из официальных данных по экспорту вооружений России).

В этой связи следует упомянуть данные СИПРИ, согласно которым военный экспорт России за период 2015-2019 гг. снизился на 18% по сравнению с периодом 2010-2014 гг. Эта цифра явно не соответствует действительности и отражает ту жесткую конкурентную борьбу, которая ведется не только на мировом рынке оружия, но аналитическими агентствами, занимающимися статистической оценкой мировой торговли оружием. В частности, приведенные СИПРИ данные по России однозначно дискредитируют ее перед импортерами вооружений.

США при беспрецедентном давлении на конкурентов и, прежде всего, Россию, увеличили объем экспорта вооружений в 2016-2019 гг. по сравнению с 2012-2015 гг. на 21% (по данным ЦАМТО). СИПРИ по периоду 2015-2019 гг. по сравнению с 2010-2014 гг. дает близкий показатель по увеличению экспорта вооружений США – 23%.

Франции, действительно, за рассматриваемый период удалось заключить очень крупные контракты с рядом стран, поставки по которым уже начались (но надо учитывать, что многие из этих контрактов долгосрочные, то есть поставки пролонгированы на достаточно длительный период). По данным ЦАМТО, Франция увеличила объем экспорта вооружений в 2016-2019 гг. по сравнению с 2012-2015 гг. на 55%. СИПРИ по периоду 2015-2019 гг. по сравнению с 2010-2014 гг. дает, по оценке ЦАМТО, завышенный результат по Франции – 72%.

ЦАМТО согласен с СИПРИ в том, что очень значительно увеличила экспорт вооружений Южная Корея. По данным ЦАМТО, Южная Корея поднялась с 15 места в период 2012-2015 гг. (2,293 млрд. долл.) на 10 место в период 2016-2019 гг. (4,944 млрд. долл.), что представляет рост на 115% (СИПРИ дает увеличение на 143% в 2015-2019 гг. по сравнению с 2010-2014 гг.).

Израиль, по оценке ЦАМТО в период 2016-2019 гг. по сравнению с 2012-2015 гг. увеличил экспорт вооружений на 22,7%. СИПРИ считает, что Израиль увеличил экспорт на 77% в 2015-2019 гг. по сравнению с 2010-2014 гг., что представляется завышенным показателем.