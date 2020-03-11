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ЦАМТО

В мотострелковое соединение Приморского общевойскового соединения ВВО поступили новые гусеничные тягачи

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Снегоболотоход ГАЗ-3344
Двухзвенный гусеничный снегоболотоход ГАЗ-3344.
Источник изображения: girtek.ru

ЦАМТО, 10 марта. Более десяти новых гусеничных тягачей ГАЗ-3344, выпущенных в 2019 году, поступили на вооружение в мотострелковое соединение Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа.

Образцы военной техники отличаются повышенной проходимостью, что связано с активным приводом на гусеницы обеих звеньев, из которых состоит тягач, и низким удельным давлением на грунт.

ГАЗ-3344 имеет турбированный дизельный двигатель мощностью 185 л.с., машина может передвигаться вплавь за счет герметичности корпуса со скоростью 6 км/ч. Тягач рассчитан а эксплуатацию и безгаражное хранение при температурах окружающего воздуха от -40 до +40 град.С.

Тягачи предназначены для перевозки личного состава и других крупногабаритных грузов, различного технологичного оборудования в особо тяжелых дорожных и климатических условиях. Этот тип техники востребован в Вооруженных силах Российской Федерации за счет своего функционала, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
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