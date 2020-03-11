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ЦАМТО

В Военной академии РВСН имени Петра Великого прошло заседание Ученого совета

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Военная академия РВСН имени Петра Великого
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. В Балашихе академии выделили 120 га и готовы предоставить еще, если понадобится. Фото автора.
Источник изображения: НВО

ЦАМТО, 10 марта. В Военной академии РВСН имени Петра Великого прошло заседание Ученого совета.

На совете были рассмотрены итоги научной деятельности и подготовки научно-педагогических кадров, задачи командования, профессорско-преподавательского и научного состава по совершенствованию научных исследований и поддержанию научного потенциала.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы выполнения Плана подготовки к празднованию 200-летия образования академии, итоги работы конкурсной комиссии на звание "Лучший научный работник Военной академии РВСН имени Петра Великого", о выдвижении научных работ академии на конкурс Министерства обороны Российской Федерации на лучшие научные работы, выполненные слушателями и курсантами военных образовательных учреждений высшего образования Министерства обороны Российской Федерации 2020 года и межвузовский этап конкурса на лучшие научные работы, выполненные личным составом органов военного управления, а также постоянным составом, адъюнктами и докторантами образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации.

По завершению начальник академии генерал-майор Леонид Михолап вручил знак Министерства обороны Российской Федерации победителю конкурса 2019 года сержанту Ивану Семенкину – за лучшую научную работу в области эксплуатации электротехнических комплексов специальных объектов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
Пётр Великий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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