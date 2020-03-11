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Эрдоган просит НАТО защитить «бастион Европы» в Сирии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Турция запросила у НАТО дополнительной помощи по Сирии с целью защиты своих южных границ, а также в связи с миграционными вызовами.

Об этом сообщил президент страны Реджеп  Тайип Эрдоган по итогам встречи с генеральным секретарём Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

«На переговорах мы обсуждали главным образом ситуацию в Сирии. Я подчеркнул важность немедленного предоставления Турции дополнительной помощи со стороны НАТО и государств альянса. Граница Сирии и Турции - это юго-восточная граница НАТО. Кризис в Сирии - это угроза нашему региону и всей Европе как сфере безопасности, так и в гуманитарной сфере. Ни одна европейская страна не может позволить себе роскоши оставаться безразличной к трагедии в Сирии», - отметил турецкий лидер.

Как передаёт телеканал «Аль-Джазира», в ходе визита в Брюссель президент Турции адресовал НАТО и Евросоюзу запрос на оказание Анкаре «конкретной помощи» в связи с ситуацией в сирийском Идлибе.

Эрдоган заявил, что Турция была «бастионом Европы и НАТО против угрозы в Сирии на протяжении девяти лет, единственной страной НАТО, которая боролась с террористической организацией «Исламское государство»  (ИГ  -  запрещено в РФ), а также приняла 3,7 млн сирийских беженцев». «Мы ожидаем конкретных мер поддержки от всех наших союзников за то бремя, которое мы несём», - заключил он.

По  мнению Эрдогана, НАТО «переживает критический момент, когда организация должна действовать быстро, демонстрируя солидарность».

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