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Российский «Бук» разогнал стаю турецких дронов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Опубликована статистика противостояния средств сирийской ПВО и турецких дронов в небе над Большим Идлибом (провинции Идлиб и Хама, части провинций Алеппо и Латакия) с начала этого года, когда ВС Турции стали оказывать открытую поддержку боевикам-исламистам.

Согласно данным близких к сирийской армии военных обозревателей, зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук-М2Э» произвели 25 пусков ракет и поразили 20 беспилотников противника. Три ракеты прошли мимо целей, две самоликвидировались. 60% сбитых дронов упало на территории, контролируемой турецкими военными и боевиками на северо-западе арабской республики.

Ранее высокопоставленный турецкий чиновник на условиях анонимности рассказал, что его страна впервые применила в Сирии «новую военную доктрину» с использованием ударных беспилотников.

Беспилотные летальные аппараты (БПЛА) широко используются ВС Турции для разведки целей, корректировки артиллерийского огня, а также нанесения ударов в Большом Идлибе. В сирийском небе применяются аппараты двух типов: оперативно-тактические Bayraktar TB2 и многоцелевые Anka-S. Турецкие власти ранее подтвердили потерю лишь 12 БПЛА.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Anka-S БПЛА
Бук-М2
Проекты
БПЛА
Бук ЗРК
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