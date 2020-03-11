Французский ВПК в мировом рейтинге уверенно занял третью строчку

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал ежегодный доклад о состоянии мировой торговли вооружениями. Франция закрепилась в списке крупнейших мировых экспортеров на третьей строчке. Такого «прогресса» французы не добивались тридцать лет, отмечается в докладе, передаёт Международное французское радио (RFI).

В документе традиционно учитываются показатели за последние пять лет, в данном случае за период 2015-2019. Как и по итогам прошлогоднего рейтинга (2014−2018) мировые лидеры по распространению оружия в мире - США и Россия - занимают львиную долю рынка, продавая на двоих все те же 57% от общего объёма продукции военного назначения (американцы - 36%, россияне - 21%). На третьем месте, опережая Германию (5,8%) и Китай (5,5%), идёт Франция - 7,9%.

«Экспорт французского оружия достиг самого высокого уровня с 1990 года», - отметили исследователи SIPRI, подчеркнув, что этого удалось добиться, главным образом, благодаря росту продаж в Египет (+26%), Катар (+14%) и Индию (+14%). Собственно, эти три страны и являются, по итогам текущего пятилетнего рейтинга, главными импортерами французских вооружений.

Кроме того, исследователи подчеркнули, что в последние пять лет Франция почти удвоила свой экспорт по сравнению с предыдущим пятилетним периодом (2010−2014) — на 72% (при том, что общемировые продажи выросли на 5,5%, а продажи России, например, упали на 18%).

Как отмечает французская газета Le Monde, оружейный успех Парижа последних лет во многом связан с поставками самолётов Dassault Aviation в Египет и Индию, подлодок от Naval Group в Бразилию и Индию, а также боевых кораблей — в Египет, Малайзию и Объединённые Арабские Эмираты.

Первым импортёром оружия в мире остаётся Саудовская Аравия, «поглощающая» 12% от мирового арсенала, следом идут Индия (9,2%), Египет (5,8%), Австралия (4,9%) и Китай (4,3%).

Главной тенденцией сохраняется отмеченный и в прошлогоднем докладе постоянный и серьёзный рост продаж оружия на Ближний Восток — туда отправляется 35% вооружений и военной техники. По сравнению с предыдущей «пятилеткой» (2010−2014), рост поставок на Ближний Восток составил 61%. Лидером и здесь осталась Саудовская Аравия, увеличившая свои закупки сразу на 130%.