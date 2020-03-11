Балтийцы вышли на «Тропу разведчика» со стреляющим ножом

В Калининградской области начался полевой выход военнослужащих разведывательных подразделений армейского корпуса и морской пехоты Балтийского флота. Он проводится сразу на нескольких полигонах, задействовано более 400 человек.

В рамках полевого выхода будут отработаны вопросы поиска и ликвидации диверсионно-разведывательных групп, выхода в тыл условного противника с совершением марш-броска на дальние дистанции.

Также участникам сбора предстоит совершенствовать навыки преодоления комплекса препятствий и заграждений «Тропы разведчика», выполнить упражнения по метанию гранат, штык-ножей и саперных лопаток.

Кроме того, балтийцы совершат прыжки с парашютом из военно-транспортных самолетов и вертолетов. А в ходе комплексных занятий по огневой подготовке они будут учиться владеть стреляющим ножом разведчика и бесшумным стрелковым оружием, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)