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WarSpot

Крупнейшие продавцы и покупатели оружия за последние пять лет

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Источник изображения: warspot.ru

США продают больше всех оружия на экспорт, а Саудовская Аравия — лидер по импорту вооружений. Такие данные озвучили в Стокгольмском институте исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), проанализировав международные сделки последнего десятилетия.

«В 2015-2019 годах объём международных поставок основных видов обычных вооружений вырос на 5,5% по сравнению с 2010-2014 годами. Крупнейшими экспортёрами оружия за последние пять лет были США, Россия, Франция, Германия и Китай. Согласно новым данным, объём поставок вооружений на Ближний Восток увеличился. В 2015–2019 годах Саудовская Аравия была крупнейшим импортёром оружия в мире”, — сообщили в пресс-службе SIPRI.

Объём мирового рынка вооружений

Источник изображения: sipri.org

Страны-экспортёры

Аналитики отметили значительное увеличение экспорта оружия из США и Франции. Так, в период с 2015 по 2019 год экспорт вооружений из США вырос на 23% по сравнению с предыдущим пятилетием. Доля США в общем объёме мировых поставок вооружений возросла до 36%. В 2015–2019 годах объём экспортных поставок основных видов вооружений из США был на 76% выше, чем из России — второго по величине экспортёра вооружений.

Американское оружие покупают армии 96 стран мира. В минувшее пятилетие половина всех экспортных поставок из США пришлась на Ближний Восток. При этом 50% из ближневосточных поставок составили закупки Саудовской Аравии. Кроме того, вооружение из США востребовано в Европе, Австралии, Японии и на Тайване.

Топ-25 стран-экспортёров вооружений

Источник изображения: sipri.org

В 2015-2019 годах объём французского экспорта вооружений достиг самого высокого уровня с 1990 года (вырос на 72% по сравнению с 2010-2014 годами). Доля Франции в мировом объёме экспорта вооружений составила 7,9%. «Военная промышленность Франции получила выгоду от спроса на оружие в Египте, Катаре и Индии», — рассказал Диего Лопес да Силва, исследователь Программы вооружений и военных расходов SIPRI.

На фоне США и Франции заметно проседание России, которая удерживает второе место в общем рейтинге. В 2015-2019 годах объём российского экспорта вооружений сократился на 18% по сравнению с 2010-2014 годами. «Снижение объёма поставок российского оружия в Индию (основная страна-покупатель оружия из России) привело к резкому снижению объёма российского экспорта вооружений, — рассказала Александра Куимова, исследователь Программы вооружений и военных расходов SIPRI, — Рост экспорта российского оружия в Египет и Ирак не смог компенсировать снижение общего объёма продаж в 2015-2019 годах».

Страны-импортёры

В 2015-2019 годах объём оружейных закупок ближневосточными государствами увеличился на 61% и составил 35% мирового импорта вооружений. Саудовская Аравия стала крупнейшим в мире импортёром оружия, увеличив закупки на 130%.

В 2015–2019 годах Индия стала вторым импортёром оружия в мире, а её сосед Пакистан занял 11-е место. «Как и в предыдущие годы, в 2019 году Индия и Пакистан атаковали друг друга, используя ряд различных импортных вооружений, — говорит Симон Веземан, старший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI, Многие страны, крупнейшие экспортёры оружия, поставляли военную технику в Индию и Пакистан в течение десятилетий, часто продавая оружие одновременно в обе страны».

Топ-40 стран-импортёров вооружений

Источник изображения: sipri.org

В 2015-2019 годах Объединённые Арабские Эмираты (восьмой по величине импортёр оружия) участвовали в военных действиях в Ливии и Йемене. В этот период ОАЭ импортировали две трети своего оружия из США. В 2019 году, когда Совет Безопасности ООН осудил участие иностранных военных в боевых действиях в Ливии, ОАЭ заключили крупные сделки по импорту оружия с Австралией, Бразилией, Канадой, Китаем, Францией, Россией, Южной Африкой, Испанией, Швецией, Турцией, Великобританией и США.

В 2015–2019 годах вновь произошли вооружённые столкновения между Арменией и Азербайджаном. Обе страны наращивают свой военный потенциал за счёт импорта вооружений, в том числе ракет, способных атаковать цели на территории друг друга. За последние пять лет почти весь импорт оружия Арменией обеспечила Россия. 60% импорта вооружений Азербайджаном приходилось на Израиль, 31% — на Россию.

Интересные факты:

  • Китай был пятым экспортёром оружия в 2015-2019 годах. Число получателей китайского оружия возросло с 40 в 2010-2014 до 53 в 2015-2019 годах.
  • В 2015-2019 годах экспорт вооружений из Южной Кореи увеличился на 143% по сравнению с 2010-2014 годами. Южная Корея впервые вошла десятку крупнейших экспортёров оружия.
  • Экспорт вооружений из Израиля увеличился на 77% по сравнению с 2010-2014 годами и достиг рекордного уровня.
  • Импорт оружия Египтом вырос в три раза, в 2015-2019 годах Египет стал третьим импортёром оружия в мире.
  • Объём импорта оружия Бразилии в 2015–2019 годах был наибольшим в Южной Америке. Несмотря на сокращение объёма импорта вооружений на 37%, на Бразилию приходилось 31% всего импорта оружия в регионе.
  • Южная Африка (в 2005–2009 годах — крупнейший импортёр оружия в странах Африки к югу от Сахары) практически не импортировала оружие в 2015–2019 годах.
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