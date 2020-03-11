Госэкспертиза недостроенных объектов первой очереди Восточного завершится до конца апреля

В госкорпорации уточнили, что специалисты обследуют объекты первой очереди, работы по которым не закончены или выполнены некачественно

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Роскосмос планирует получить результаты госэкспертизы недостроенных объектов первой очереди космодрома Восточный до конца апреля 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"По результатам обследования будут определены остаточные и дефектные объемы работ, сформирована сметная документация для представления на государственную экспертизу, результаты которой планируется получить до 30 апреля 2020 года", - отметили в Роскосмосе.

В настоящий момент, уточнили в госкорпорации, специалисты обследуют объекты первой очереди, работы по которым не закончены или выполнены некачественно. Параллельно идет достройка трех объектов первой очереди - стартового и технологического комплексов, а также водозаборных сооружений.

Ранее на портале госзакупок был размещен проект контракта, согласно которому проектный институт "Ипромашпром" по заказу Роскосмоса обследует недостроенные объекты первой очереди космодрома Восточный и проверит достоверность определения сметной стоимости работ по завершению их возведения. Цена контракта на выполнение этих работ составляет 254,77 млн рублей.

Первая очередь космодрома включает стартовый комплекс для средних ракет серии "Союз-2", а также технический комплекс для носителей данного типа. С использованием построенной в объеме "пускового минимума" инфраструктуры уже осуществлено пять пусков.

Восточный - первый российский гражданский космодром. Первый запуск с него состоялся в апреле 2016 года. В июне 2019 года началось строительство второй очереди космодрома.