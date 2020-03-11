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Военное обозрение

Американская подлодка сможет атаковать по приказу искусственного интеллекта, а не человека

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Источник изображения: topwar.ru

В США разрабатывают автономную подводную лодку, управляемую искусственным интеллектом. На нем лежит вся ответственность за принятие решений, в том числе и об атаке.

Об этом пишет издание New Scientist.

На вооружение Военно-морских сил США в скором будущем поступят новые беспилотные подводные аппараты. Они представляют собой субмарины, относящиеся к проекту CLAWS.

За решения об атаке на этой лодке отвечает не человек, а бортовой компьютер с искусственным интеллектом. Разработкой этой военной техники, управляемой искусственным интеллектом, занимаются специалисты Управления военно-морских исследований США. Новая субмарина по документам считается «автономной системой подводного оружия для тайного использования».

Главной задачей для нее станет ликвидация подводных мин и прокладывание оптимальных маршрутов движения. Искусственный интеллект поможет субмарине уклоняться от противолодочных действий противника и решать другие сложные задачи.

Планируется, что для проведения всех испытаний подводной лодки понадобится два года, а к 2023 году ее передадут в распоряжение американского флота.

Беспилотные системы управления будут установлены на все субмарины такого класса.

На этом фоне развернулось обсуждение того, во всех ли ситуациях в случае с использованием вооружения субмарин стоит полагаться на искусственный интеллект?

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
AI
БПЛА
ИТ
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