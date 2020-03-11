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ЦАМТО

Центр контроля космического пространства космических войск ВКС отметил 55-летний юбилей

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Главный центр контроля космического пространства
Главный центр контроля космического пространства.
Источник изображения: Газета.Ru

ЦАМТО, 10 марта. В подмосковном Дуброве 6 марта прошли торжественные мероприятия, посвященные 55-летнему юбилею Центра контроля космического пространства (ЦККП).

В них приняли участие представители командования 15-й армии ВКС (особого назначения), ветераны, стоявшие у истоков создания и развития ЦККП, военнослужащие и гражданский персонал центра.

Личный состав и ветеранов ЦККП с 55-летним юбилеем поздравил командующий 15-й армии ВКС (особого назначения) генерал-лейтенант Андрей Вышинский. Он отметил, что "совершенствование и развитие техники и вооружения ЦККП, трудолюбие, самоотверженность и высокий профессионализм многих поколений военнослужащих и гражданских специалистов уникального технического комплекса ЦККП позволяют успешно выполнять сложнейшие задачи по обеспечению военной безопасности России в космической сфере".

ЦККП был создан решением Правительства СССР в марте 1965 года для организации информационного обеспечения безопасности полетов отечественных космических аппаратов, контроля за деятельностью иностранных государств в космическом пространстве и обеспечению безопасности Советского Союза в космосе и из космоса.

За 55 лет специалистами ЦККП выполнены работы по обнаружению и принятию на сопровождение более 255 тыс. космических объектов, прогнозированию и контролю прекращения баллистического существования около 182 тыс. космических объектов, выдано предупреждение о 1487 опасных сближениях космических объектов с орбитальной станцией "Мир", 204 опасных сближениях с Международной космической станцией, 1628 опасных сближениях с космическими аппаратами отечественной орбитальной группировки.

В ходе несения боевого дежурства дежурные силы ЦККП провели свыше 2 тыс. особо важных работ по контролю состава и состоянию орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств.

За прошедшие годы было создано уникальное программно-алгоритмическое обеспечение контроля космического пространства и аппаратный комплекс, позволяющие вести обработку информации в реальном масштабе времени. Его возможности по скорости и объему обработки информации за прошедшие десятилетия увеличились более чем в 40 раз.

В настоящее время ЦККП входит в состав Главного центра разведки космической обстановки 15-й армии (особого назначения) космических войск ВКС.

В нем хранится и обрабатывается в автоматическом режиме координатная и некоординатная информация о космических объектах, предназначенная для непрерывной, постоянной и глобальной оценки комической обстановки как в мирное, так и в военное время, информационное обеспечение безопасности запусков и полетов отечественных космических аппаратов, выдача данных о космических объектах и космической обстановке потребителям информации, ведение радиотехнической разведки космического пространства.

Важнейшее направление деятельности ЦККП – ведение единой информационной базы космических объектов – Главного каталога космических объектов системы контроля космического пространства, предназначенного для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тыс. км.

В ЦККП содержится информация о 1,5 тыс. показателях характеристик каждого космического объекта (номер, орбитальные характеристики, признаки, координаты и др.), находящегося на сопровождении ЦККП. Ежесуточно для поддержания Главного каталога космических объектов системы контроля космического пространства обрабатывается более 60 тыс. измерений.

Для информационного обеспечения безопасности космической деятельности России в околоземном пространстве специалисты ЦККП проводят непрерывный контроль наличия опасных сближений космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки. Так, в 2019 году центром осуществлено предупреждение о 19 опасных сближениях космических объектов с российскими космическими аппаратами.

Кроме того, специалисты ЦККП осуществляют непрерывный мониторинг изменений параметров движения космических объектов, осуществляющих неконтролируемое схождение с орбиты на земную поверхность. На командный пункт центра регулярно поступает полная и достоверная информация от специализированных радиотехнических, оптико-электронных, лазерно-оптических средств российской системы контроля космического пространства, анализ которой, позволяет рассчитать прогноз предполагаемой даты и района падения фрагментов космических объектов, не сгоревших в плотных слоях атмосферы.

В частности, в минувшем году специалисты ЦККП спрогнозировали и осуществили контроль прекращения баллистического существования более 200 космических объектов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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