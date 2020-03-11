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ЦАМТО

Подписан контракт на строительство корветов класса "Тамандаре" для ВМС Бразилии

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Источник изображения: Фото: thyssenkrupp-marinesystems.com

ЦАМТО, 10 марта. В Рио-де-Жанейро 5 марта госкомпания Emgepron и консорциум Aguas Azuis подписали контракт на строительство четырех многоцелевых корветов класса "Тамандаре" (MEKO A-100) для ВМС Бразилии.

Справочно: госкомпания Emgepron аффилирована с Министерством обороны через командование ВМС Бразилии. Консорциум Aguas Azuis сформирован компаниями Thyssen Krupp Marine Systems, Embraer Defense & Security и ATECH Negocios em Tecnologias SA.

Поставки кораблей запланированы на период с 2025 по 2028 гг. Стоимость проекта оценивается в 9,1 млрд. реалов (2 млрд. долл.). Все работы будут выполнены на предприятии Estaleiro Oceana в Итажаи (шт. Санта-Катарина, Бразилия).

Как ожидается, доля бразильских компаний в строительстве головного корабля превысит 30%, а в последующих – 40%. Thyssen Krupp Marine Systems поставит технологии постройки корветов MEKO, которые применяются в 15 странах. Embraer будет интегрировать датчики и вооружение в состав боевой системы. Atech (компания из Embraer Group) выступит поставщиком системы боевого управления CMS (Combat Management System) и интегрированной системы управления платформой IPMS (Integrated Platform Management System), а также получателем технологий от ATLAS ELEKTRONIK (дочерняя компания Thyssen Krupp Marine Systems), которая производит системы CMS и ГАС.

Помимо строительства кораблей, контракт включает передачу технологий военного судостроения, систем боевого управления и управления платформой, а также комплексную логистическую поддержку и управление жизненным циклом.

Программа "Тамандаре" позволит создать высококвалифицированные рабочие места и расширить возможности оборонной промышленности Бразилии. Сотрудничество Thyssenkrupp Marine Systems и Embraer Defense & Security также будет содействовать созданию в Бразилии производственной базы для экспорта военно-морской техники в перспективе.

Новые многоцелевые корабли будут основаны на проверенном проекте MEKO. Как отмечается, модульная концепция корабля облегчит интеграцию национальных продуктов и передачу технологий, позволит снизить затраты на приобретение, обслуживание и модернизацию.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2019 года консорциум Aguas Azuis был выбран командованием Военно-морских сил Бразилии предпочтительным претендентом на поставку четырех корветов класса "Тамандаре".

Консорциум представил 8 марта 2019 года ВМС Бразилии свое окончательное предложение, основанное на концепции боевого корабля класса MEKO A-100. Результаты конкурса были оглашены 28 марта 2019 года.

Целью реализации программы CCT (Corvetas Classe Tamandare) является расширение и модернизация ВМС Бразилии. Четыре новых корвета планируется принять на вооружение в период 2025-2028 гг. Предполагается, что корабли получат наименования "Тамандаре", "Херонимо де Албукерке", "Кунья Морейра" и "Марис и Баррош".

Новые корабли предназначены для противодействия современным угрозам, обеспечения защиты морских перевозок, контроля территориальных вод и исключительной экономической зоны. Корветы также будут применяться ВМС Бразилии для проведения поисково-спасательных операций, и будут играть важную роль в миссиях по поддержанию мира и оказанию гуманитарной помощи.

Как предполагается, длина корвета класса "Тамандаре" составит 107,2 м, максимальная ширина – 15,95 м, осадка – 5,2 м, водоизмещение – 3455 т. Силовая установка будет включать 4 дизельных двигателя MAN 12V 28/33 DSTC, дизельные генераторы Caterpillar C32. Корабль сможет развивать крейсерскую скорость 14 узлов и максимальную 28 узлов. Предполагается, что в состав вооружения кораблей войдут 76/62-мм артиллерийская установка, ЗРК SeaCeptor, ПКР MM40 "Экзосет" Блок.3, ДУМВ компании FN Herstal, торпедные установки компании SEA, система отстрела ложных целей C-Guard.

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Страны
Бразилия
Катар
Продукция
Meko A-100
Sea Ceptor
Компании
Caterpillar
Embraer
FN Herstal
MAN
ThyssenKrupp
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