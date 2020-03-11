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Военное обозрение

Российский корабль разведки замечен у базы ВМС США Перл-Харбор

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Источник изображения: пресс-служба ТОФ

Большой разведывательный корабль "Прибалтика" (ССВ-80) ТОФ замечен вблизи острова Оаху Гавайского архипелага, где расположена главная военно-морская база Тихоокеанского флота США Перл-Харбор. Об этом сообщает пресс-служба Береговой охраны США.

8 марта около полудня по местному времени корабль Береговой охраны США USCGC Kimball, совершавший патрулирование к югу от острова Оаху Гавайского архипелага, обнаружил корабль, который был опознан, как большой разведывательный корабль „Прибалтика“ проекта 1826 (шифр „Рубидий“), входящий в состав Тихоокеанского флота России

- говорится в сообщении.

Как предполагают американские военные, "Прибалтика" находится в данном районе для слежения за предстоящими испытаниями систем противоракетной обороны.

В настоящее время за перемещением российского разведывательного корабля ведет наблюдение катер береговой охраны USCGC Kimball.

"Прибалтика" - большой разведывательный корабль (БЗРК) проекта 1826 "Рубидий" (официальное название - судно связи). Введен в строй в 1983 году, входит в состав Тихоокеанского флота. Оснащен комплексами аппаратуры радиотехнической разведки для сбора данных о характеристиках и режимах работы радиотехнических средств, включая РЛС, слежения за пусками ракет, перехвата линий связи, а также гидроакустическими станциями и аппаратурой спутниковой связи для передачи получаемых данных в режиме реального времени.

По имеющейся в открытых источниках информации на корабле установлена следующая разведывательная аппаратура: : НРЛС "Волга", ОГАС МГ-349 "Рось-К", ГАС звукоподводной связи МГ-13, противодиверсионная ОГАС МГ-7 "Браслет", аппаратура РР и РТР "Прохлада", "Буксир-Н", "Ротор-Н", "Октава", "Память".

Корабль имеет на вооружении две счетверенные пусковые установки зенитно-управляемых ракет "Стрела-2М" и шестиствольный 30-мм зенитный артиллерийский комплекс АК-630. Стандартное водоизмещение корабля составляет 3,1 тыс. тонн, полное - 4,6 тыс. тонн. Длина - 105 метров, скорость полного хода - 20 узлов. Дальность плавания - 10 тыс. миль со скоростью 14 узлов. Экипаж - 189 человек.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
АК-630 Ласка
Волга РЛС
Проекты
ТОФ
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