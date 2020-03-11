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ТАСС

Часть объектов первой очереди космодрома Восточный достроят к концу марта

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/TACC

Первая очередь космодрома включает стартовый комплекс для средних ракет серии "Союз-2", а также технический комплекс для носителей данного типа

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Строительство трех объектов первой очереди космодрома Восточный - стартового и технологического комплексов, а также водозаборных сооружений - завершится до конца марта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Строительные работы по этим объектам должны быть завершены до 31 марта 2020 года", - отметили в госкорпорации.

Достройка этих комплексов и сооружений осуществляется за счет Роскосмоса силами АО "ЦЭНКИ". Все строительно-монтажные работы по объектам первой очереди, уточнили в госкорпорации, "планируется провести в период 2020-2021 годов".

Первая очередь космодрома включает стартовый комплекс для средних ракет серии "Союз-2", а также технический комплекс для носителей данного типа. С использованием построенной в объеме "пускового минимума" инфраструктуры уже осуществлено пять пусков.

Восточный - первый российский гражданский космодром. Первый запуск с него состоялся в апреле 2016 года. В июне 2019 года началось строительство второй очереди космодрома.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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