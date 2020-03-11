«Получается, талибы стали державой»: в Германии комментируют вывод войск США из Афганистана

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В европейской прессе комментируют начавшийся вывод американского военного контингента их Афганистана. Напомним, что ранее в США анонсировали вывод войск из этой страны. И первые американские солдаты отправляются домой через несколько дней после переговоров представителей США с боевиками террористической группировки «Талибан» (*запрещена в России).

В течение 4-5 месяцев Афганистан покинут 4400 американских военных. В результате численность американских войск в Афгане сократится до 8,6 тысяч человек.

В Пентагоне заявляют, что те военнослужащие США, которые в Афганистане останутся, «будут продолжать выполнять антитеррористические задачи против ИГИЛ и Аль-Каиды (*). Также они «будут поддерживать силы афганской национальной безопасности».

В немецкой прессе напомнили, что выход может быть и приостановлен, если «Талибан» нарушит взятые на себя обязательства. Например, если продолжит атаки на американских или афганских военнослужащих. Кстати, несколько атак талибы с момента подписания соглашения с американцами уже провели.

Из комментариев читателей немецкой газеты Die Zeit:

Они говорят: «В обмен на частичный вывод американских войск талибы должны предоставить гарантии того, что они будут сражаться с «Аль-Каидой» и боевиками ИГ». Тогда талибам придется отправиться в Идлиб…

Место американских солдат в Афганистане должен занять контингент ООН.

Ага - набедокурили американцы, а разгребать ООН?

Было неправильно совершать вторжение на Афганистан. Точно так же с Ливией, Сирией и Ираком.

Оккупанты уходят, их место занимают джихадисты. Получается, талибы стали державой, и с ними считаются...