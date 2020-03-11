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США перебросили стратегические бомбардировщики в Европу

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Источник изображения: Фото: Kenny Holston / Reuters

США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Европейского командование ВС США.

В понедельник, 9 марта, самолеты прибыли с авиабазы в Миссури на авиабазу на португальских Азорских островах. Отмечается, что они будут участвовать в учениях. Количество бомбардировщиков, прибывших на Азорские острова, не уточняется. «Переброска стратегических бомбардировщиков дает возможность членам экипажа познакомиться с европейским театром и показывает поддержку союзников и партнеров со стороны США», — отметили в Европейском командовании ВС США.

Northrop B-2 Spirit является самым дорогим самолетом в истории. Стоимость одного бомбардировщика (без оборудования) оценивается в один миллиард долларов, при полном оснащении цена возрастает более чем в два раза. Между 1987 и 2000 годами компания Northrop произвела 21 такую машину.

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  • В новости упоминаются
Страны
Португалия
США
Продукция
B-2 Spirit
Проекты
Военные учения
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