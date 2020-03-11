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Военно-промышленный курьер

«Адмирал Владимирский» принимает гостей

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Источник изображения: Фото: tvc.ru

Океанографическое судно ВМФ РФ встретило теплый прием в Уругвае

Российское океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» посетила делегация Военно-морского училища Уругвая, доложил руководитель кругосветной экспедиции капитана 1-го ранга Олег Осипов. Визит состоялся в порту Монтевидео, где ОИС находилось с деловым заходом.

Для курсантов была проведена экскурсия по судну, в ходе которой они ознакомились с предназначением и основными характеристиками ОИС «Адмирал Владимирский». Руководители и участники кругосветной экспедиции ВМФ РФ рассказали гостям об основных ее целях и задачах. Группа российских моряков и представители Русского географического общества, которые принимают участие в экспедиции, нанесли ответный визит в Военно-морское училище Уругвая, где открыли подготовленную РГО выставку, посвященную 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками.

По словам главком ВМФ России Николая Евменова, данная экспедиция по масштабам и значимости представляется достойным продолжением деятельности Военно-морского флота по изучению Мирового океана. Данные о кругосветке в соответствии с указанием главкома поступают в центр Русского географического общества, функционирующий при Главном командовании ВМФ в Адмиралтействе. В экспедиции, которая продлится до июня, к «Адмиралу Владимирскому» на различных маршрутах присоединятся гидрографическое судно «Маршал Геловани» и ОИС «Янтарь». Маршрут был спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды – 28 января «Адмирал Владимирский» и «Янтарь» прибыли к российской станции «Беллинсгаузен», где совместно с ее личным составом провели памятные мероприятия.

Экспедиция проводится в тесном взаимодействии с Русским географическим обществом.


Арсений Гришин, по информации Министерства обороны РФ

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (822) за 10 марта 2020 года

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