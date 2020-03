Живой щит – плата за нефть

Золото Саддама Хусейна в Белоруссии не нашли

Нынешняя Россия, как ни печально, не является примером для подражания ни для кого из бывших братьев по СССР. Нам ближе и роднее сябры, и они пока терпят ту вакханалию, которая творится в РФ. Отвернется Белоруссия, и мы в этом мире остаемся вообще без союзников.

Соединенные Штаты восторженно встретили развал Советского Союза, даже медаль выпустили «За победу в холодной войне». Они торжествовали свою победу без обмена ядерными ударами, победу стратегии «мягкой силы». Но праздновали триумф недолго – нужно было закрепить достигнутый результат, разрушить все скрепы, соединявшие советские народы, и создать систему, исключающую возврат к какой либо прочной интеграции бывших союзных республик.

Особенно важным делом для Вашингтона было разрушение основания Российской империи и СССР. А таковым являлся союз славянских России, Белоруссии и Украины.

Генри Киссинджер в начале 90-х безаппеляционно провозгласил: «Я предпочту в России хаос и гражданскую войну тенденции ее народов к объединению в мощное государство». Еще больший ненавистник СССР Збигнев Бжезинский изрек: «С коммунизмом покончено, на очереди православие». И первые же шаги Вашингтона подтвердили эти намерения. США после подписания Беловежских соглашений уже в декабре 1991 года признали (закрепили) независимость Украины и Белоруссии, а 28 декабря установили с РБ дипломатические отношения. 31 января 1992-го в Минске официально открылось посольство США.

“ Наиболее активная фаза военных приготовлений НАТО происходит на белорусском стратегическом направлении ”

В июле 1993 года председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич был обласкан в Вашингтоне Биллом Клинтоном, а в январе 1994-го американский президент посетил Минск.

Александр Лукашенко совершил визит в Соединенные Штаты в 1995 году, а в последующем неоднократно встречался с руководством США на международных форумах. С 1995-го в Белоруссию пришел американский бизнес.

В 1996 году по договору с США с территории РБ были выведены межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками, а США и РФ гарантировали республике безопасность и всяческую поддержку.

Но уже в первой половине 2000-х отношения США с Белоруссией ухудшились. Причина – в активизации интеграционных связей внутри Союзного государства. Американцы прекрасно понимали, что подписание договорных документов между РФ и РБ в 1996 году было необходимо для имитации победы Ельцина на президентских выборах («Бесцельное государство на секретных картах»), но на деле ничего не будет. Однако с приходом на президентский пост Владимира Путина и с укреплением политических позиций Лукашенко в Белоруссии интеграционные процессы пошли и стали привлекательными для других стран. В разное время желание присоединиться к союзу выражали президент СРЮ Слободан Милошевич, затем лидер Молдавии Владимир Воронин… Киргизская оппозиция шла к власти под лозунгами вхождения в союз. Затем о том же заговорили Абхазия, Южная Осетия, оппозиция на Украине. Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев активно продвигал идею Евразийского союза. Американцы поняли, что могут проиграть победу, и приняли меры.

Ультиматум Маккейна

В сентябре 2004-го США объявили о намерении добиваться отстранения от власти президента Александра Лукашенко. Позицию изложил сенатор Джон Маккейн: «Мы будем бороться за то, чтобы Белоруссия освободилась от тирании. Смена режима президента Лукашенко планируется не вооруженным путем, а с помощью международного давления». Что такое международное давление, специалистам известно – это хорошо организованные и профинансированные операции спецслужб, сочетающие информационно-психологическое воздействие с подключением мировых и национальных СМИ, экономические санкции, формирование искусственной оппозиции, ее протестные действия, нарушающие законодательство, демонизация государственного руководства, провоцирование силовых акций и многое другое. В ход пошли даже обвинения руководства республики в поддержке терроризма, а национальный банк – в отмывании денег Саддама Хусейна.

6 октября 2004 года палата представителей конгресса США единогласно проголосовала за введение экономических санкций против Белоруссии, ее президента, ряда руководителей страны и политических деятелей. Так уже было в Югославии, Ираке, затем в других уничтоженных государствах, включая Сирию, Ливию, Украину. Да и сегодня проявляется против России, Ирана и прочих кандидатов на демократизацию по-американски. Конгресс США единодушно утверждает «Акт о демократии в Белоруссии», содержащий длинный стандартный список требований к Лукашенко:

освободить содержащихся в заключении лиц, помещенных в тюрьмы за политические или религиозные убеждения;

отозвать политически мотивированные обвинения против оппозиционеров и независимых журналистов;

предоставить исчерпывающее объяснение исчезновений деятелей оппозиции и журналистов;

прекратить репрессии против независимых СМИ, профсоюзов, неправительственных и религиозных организаций, оппозиции;

провести в Белоруссии свободные и честные президентские и парламентские выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ.

Пока эти требования не будут выполнены, администрации США запрещено предоставлять Белоруссии какие-либо займы, кредитные гарантии, делать страховые выплаты, оказывать любое иное финансовое содействие. Американским представителям в МВФ, Всемирном банке и других международных организациях предписывается голосовать против любого содействия Белоруссии.

Так вчерашний друг Александр Лукашенко превратился в угрозу международному миру, душителя свободы, прав человека и, конечно, демократии. Лишь одна выдержка из «Акта…»: «Президенту США не позднее чем через 90 дней после вступления законопроекта в силу направить в конгресс специальный доклад о поставках вооружений и боевых технологий из Белоруссии в страны, поддерживающие международный терроризм».

Но и это не все. От президента США конгресс потребовал найти и доложить факты коррупции и незаконного обогащения президента и его команды. В докладе также должны быть указаны размеры личного состояния и дана оценка собственности, которой владеют президент Лукашенко и другие белорусские руководители, в том числе «официальные лица, участвовавшие в подавлении свободы, включая судей и прокуроров».

Диктатура из газет

21 октября 2004 года Джордж Буш подписал «Акт о демократии в Белоруссии» в качестве закона. Однако исполнение его для ЦРУ стало серьезной проблемой. Поэтому справка о личном состоянии белорусских чиновников под названием Report on Belarus, the Last Dictatorship in Europe, Including Arms Sales and Leadership Assets («Доклад по Белоруссии – последней диктатуре в Европе, включающий данные по торговле оружием и собственности руководителей») был направлен Бушем в конгресс только 16 марта 2006 года, то есть за три дня до президентских выборов в РБ. В нем поразило больше всего то, что в основу легли материалы… российских газет «Московский Комсомолец», «Коммерсантъ» и агентства «Интерфакс».

Автору довелось бывать в статусе международного наблюдателя на президентских выборах и референдуме в Белоруссии, в 2006 году тоже. И я видел очень грустные лица наблюдателей из ОБСЕ: никаких нарушений они не выявили. Более того, люди искренне стояли на стороне своего лидера. Чем больше Запад его демонизировал, тем единодушнее была поддержка народа.

Фото: tyt.by

Поучительна и наступательная позиция белорусского лидера против вранья и провокаций. Лукашенко выселил из дипломатического микрорайона «Дрозды» посольства западных государств, ограничил деятельность провокаторов с диппаспортами. В отношении обвинений в незаконном обогащении прилюдно объявил: все счета на его имя или его родственников или недвижимость, которые найдете, забирайте себе и сообщите в прессу. Что касается действий оппозиции и иностранных граждан, приказал правоохранительным органам действовать строго в соответствии с законодательством. А в ответ на требования не выдвигаться больше на должность президента ответил: пусть решает народ и вынес вопрос на всенародный референдум.

Эта политика укрепила международные позиции Беларуси и авторитет президента республики, а у населения породила уверенность и гордость за своего лидера. Спецслужбы США вынуждены были изменить тактику и привлечь в операцию «родственные» силы из России и Украины.

С 2009 года начался новый этап двусторонних белорусско-американских отношений, а в октябре 2010-го делегация конгресса США посетила республику с официальным визитом. Через месяц министр иностранных дел РБ встретился с секретарем Госдепартамента США. По итогам приняли заявление о сотрудничестве между РБ и США в области ядерного разоружения и нераспространения ЯО. Подписаны соглашения о совместном противостоянии терроризму .

С 2012 года агентство США по международному развитию (USAID) реализует Программу общественных связей с Белоруссией, в 2018-м ее действие продлили до 2022-го, бюджет составил 3,9 миллиона долларов.

22 сентября 2014-го в Белоруссии начало деятельность Информационно-просветительское учреждение институционального развития, главной целью которого является содействие в укреплении диалога и партнерства между РБ и США.

Глава МИДа Белоруссии Владимир Макей 10 января 2019 года уведомил Вашингтон о снятии ограничений на число американских дипломатов в Минске. Этот шаг США назвали дипломатическим прорывом. Обсуждается возможность взаимного возвращения послов. Визит Помпео («Помпео пообещал залить Белоруссию нефтью») вернул двусторонние отношения на прежний уровень. Что каким-то странным образом совпало с резким обострением отношений между Минском и Москвой. Точнее, между Минском и «Роснефтью», где в руководстве за российской стороной явное меньшинство. То есть условия диктуют иностранные собственники.

Сябры встают с колен

В российских СМИ уже звучит рефреном, что мы кормим белорусов, помогаем им в ущерб собственному народу, не запрещаем экспортировать продукцию из нашей нефти, производимую на их НПЗ, позволяем пользоваться дешевым российским газом и т. д. В общем, живут сябры за наш счет да еще и фыркают. Но так ли это? Полагаю, не так. Именно под сурдинку этих тезисов (хватит кормить Кавказ, Среднюю Азию) развалили СССР, проморгали Украину, не выиграли пока ничего и сами лучше жить не стали.

Пока из всего заявленного в Договоре о создании союзного сообщества, а затем и государства реализуются только оборонные программы. Образована и работает совместная коллегия МО. Эффективно стоит на боевом дежурстве единая система ПВО, регулярно проводятся общие учения, исследования проблем обороны и безопасности. Объекты военной инфраструктуры РБ готовы в угрожаемый период принять российские группировки войск. На территории Белоруссии есть наши военные объекты стратегического значения. Координируется военно-техническая политика двух стран, включая разработку и производство некоторых образцов ВВТ на белорусских предприятиях.

Естественно предполагать, что единое оборонное пространство необходимо и обоюдовыгодно. Но посмотрим на проблемы безопасности внимательнее. «Дружественный» нам Запад регулярно ходит войной на Россию именно через Белоруссию. И сегодня наиболее активная фаза военных приготовлений НАТО проходит на белорусском (а точнее, на московском) стратегическом направлении в соседней Прибалтике. Там наш форпост, как и прежде. Да и калининградская группировка российских войск прикрывается вооруженными силами РБ. По численности военнослужащих на 100 тысяч населения и по количеству военной техники она лидирует среди европейских стран. Но до заключения союзного договора с Россией ситуация в республике была иной. По Конституции РБ фактически провозглашалась нейтральным государством, фиксировалось, что она не принимает участия в вооруженных конфликтах вне территории республики.

Все это говорит о том, что страна не отказалась от многовекторной политики безопасности и стремится обеспечивать ее прежде всего мирными средствами. Знаю по собственному служебному опыту работы с Белоруссией, что она шла на военно-союзнические отношения с Россией не сразу, не спеша. И важную, если не решающую роль в этом вопросе сыграли именно поставки нашего углеводородного сырья по льготным ценам.

Предлагаю задуматься о смысле этой краткой информации из белорусских СМИ: «В 2015 году впервые в истории именно военнослужащие белорусских сил специальных операций (ССО) совместно с российскими десантниками совершили десантирование парашютным способом в район Северного полюса на дрейфующую льдину, продемонстрировав высокую боевую выучку». Чьи интересы готовятся защищать ССО РБ на Северном полюсе? Естественно, «Газпрома», «Роснефти», «Транснефти» и прочих собственников и поставщиков углеводородного сырья. Но ведь очевидно, что содержание и подготовка ССО и их участие в учениях не только требуют финансовых и материальных средств, но и влекут существенные политические издержки.

А нужны ли республике пять бригад противовоздушной обороны? Еще во время моей службы на должности начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России мы агитировали руководство Белоруссии за развертывание и перевооружение сил ПВО: на фоне безудержного сокращения российских Вооруженных Сил смоленско-московское стратегическое направление оставалось открытым. Были фактически расформированы Московский военный округ и Московский округ ПВО, армейское звено управления. Так что не только Белоруссию прикрывают ее средства ПВО.

Сейчас в РБ продолжается процесс оснащения армии новыми и модернизированными ВВТ, ежегодно на вооружение принимается в среднем 25 образцов. Планово осуществляется закупка зенитных ракетных комплексов. Парк ЗРК С-125 полностью заменен на С-300. На вооружение поступили новый зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», в 2015 году – учебно-боевые самолеты Як-130, уникальные в своем классе.

Приняты на вооружение в качестве учебно-тренировочных средств беспилотные авиационные комплексы «Иркут-3», «Иркут-10», «Беркут-1», «Беркут-2», «ВР-12». Осуществляется подготовка квалифицированных специалистов, проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию беспилотных авиационных комплексов. Все это – щит для России.

Подавляющее число промышленных предприятий, аграрных и перерабатывающих хозяйств, банков, учебные заведения и инфраструктура в РБ находятся в государственной собственности. Честные предприниматели получают широкую поддержку, страна живет в основном за счет экспорта промышленной и продовольственной продукции, удобрений, технологий. Преступники сидят, где им положено, убийцы, как того пожелал народ, приговариваются судами к смертной казни.

Так что Белоруссия подает нам добрый пример развития и народовластия. Но полагать, что сябры, несмотря на козни правящей в России «элиты», будут послушны замыслам Москвы, – большая ошибка. После последней встречи с Путиным в Сочи президент Лукашенко четко заявил, выступая перед общественностью: будем жить на своей земле, своим умом, чтобы каждый год 31 декабря в 12 часов ночи не стоять… на коленях.

Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (822) за 10 марта 2020 года