Молодых инженеров ждет мобилизация

Дефицит профессиональных кадров в ОПК дошел до «Точки кипения»

6 марта на площадке агентства стратегических инициатив «Точка кипения» состоялся V стратегический форум инженерно-управленческих кадров отечественного ОПК. Организатором выступил Союз молодых инженеров России при поддержке ДОСААФ.

«Вся проблема в скорости принятия решений и их реализации, – заявил, открывая форум, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев. – Для этого мы собрали в единый кулак наш ОПК – интегрированные структуры, госкорпорации, мощные административные экономические, производственные системы…»

Название форума «Технодоктрина-2020: инженеры прогресса» говорит само за себя. Цель – включение специалистов ОПК, команд разработчиков и их проектов в национальную систему технологического развития. Отрасль требует мобилизации кадрового резерва.

Спрос на инженерные таланты был высок всегда, но сегодня на специалистов этого профиля он у нас в стране возрастает. Отечественные вузы выпускают десятки тысяч дипломированных специалистов ежегодно, однако в профессии остается в лучшем случае сотня.

“ Программа направлена на поиск специалистов для направления в горячие точки народного хозяйства ”

«Наша программа кадрового резерва направлена на поиск и поддержку лучших, подготовленных, талантливых молодых специалистов для их направления в горячие точки цифровой трансформации народного хозяйства», – отметил председатель Союза молодых инженеров России Евгений Мирошниченко.

На форуме представили новейшую программу подготовки и переподготовки межотраслевого кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса страны. Предстоит развивать инжиниринговое предпринимательство в ОПК, реализовывать новые проекты, воспитывать технологических лидеров и формировать «цифровой» потенциал в интересах отрасли.

Олег Бочкарев подробно остановился на диверсификации «оборонки». В этом процессе явное преимущество за молодыми профессионалами. В разработке вооружений и военной техники новое поколение уступает специалистам со стажем. Но в создании гражданской продукции молодежь в силу владения современными инструментами решения бизнес- и производственных проблем получает хороший шанс проявить себя, выстроить карьеру. «Ежегодно в стране покупается гражданской продукции на 21 триллион рублей. А сделанная в России занимает только 10 процентов», – напомнил докладчик. Наши деньги уходят в чужую экономику. Диверсификация промышленности – требование времени, и молодые инженеры смогут внести свою лепту.

Тему диверсификации предприятий ОПК затронул и генеральный директор компании «Семансис Груп» Сергей Хапров. Заместитель председателя думского Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко, координирующий партийный проект ЕР «Локомотивы роста», заметил, что именно интеллектуальные ресурсы страны – один из ключевых факторов, определяющих конкурентные преимущества государства на мировых рынках. Депутат предложил разработать систему сохранения кадрового потенциала, сопровождения дипломированных специалистов после завершения вуза.

О новых требованиях к обеспечению инженерными кадрами в условиях цифровой трансформации оборонпрома говорил в своем выступлении руководитель центра цифровизации организаций ОПК ФГУП «ВНИИ «Центр» Андрей Агеев. О проблемах, стоящих перед отраслью, рассказали представители Минпромторга, Минобороны и Миннауки, ЦНИИмаша, Средне-Невского судостроительного завода, РКК «Энергия» им. С. П. Королева, НПО «Техномаш», ЦНИИ ЭИСУ, ИПХФ РАН, Российской инженерной академии, ДОСААФ, других предприятий и организаций. В дискуссии приняли активное участие сотрудники малых инновационных компаний – лидеров цифровизации отечественной промышленности.

Иван Драгомиров

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (822) за 10 марта 2020 года