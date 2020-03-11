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Российская газета

На Камчатке корабли ТОФ выпустили 10 ракет по летучим мишеням

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Источник изображения: iStock

У берегов Камчатки малые ракетные и противолодочные корабли Тихоокеанского флота в ходе учений отработали задачи по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника.

"Судна в интересах друг друга запускали мишени, имитировавшие полет противокорабельных крылатых ракет. Огонь по ним велся снарядами комплекса самообороны "Оса". Всего было проведено 10 пусков", - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Во время отработки противолодочных эпизодов один из малых противолодочных кораблей атаковал подводную лодку условного противника глубинными бомбами.

Также военные моряки провели серию артиллерийских стрельб из артиллерийских установок АК-176 калибра 76-мм и Ак-630 по воздушным, береговым и морским целям.


Артем Красиков

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
Проекты
Военные учения
ТОФ
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