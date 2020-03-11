«Костер» приметили в Афганистане

Советский подствольник оказался самым скорострельным и удобным

Ко Второй мировой, казалось, были изобретены все мыслимые орудия убийства. Но оставалась дистанция от 30–40 до примерно 150 метров между максимальной дальностью броска ручной гранаты и минимальным радиусом действия миномета. А нужда была, чтобы, например, без огромных потерь подавить укрепленное пулеметное гнездо. Идея ручной мортиры, появившаяся еще в XVII веке, ждала своего воплощения.

Ствольные гранаты, забрасывавшиеся выстрелом холостого патрона, были неудобными. В Третьем рейхе довели до производства странный гибрид ракетницы и мортиры Kampfpistole, но в войсках нововведение не приняли. Другие схожие изобретения того времени к окончанию войны не были реализованы. Они воплотились в жизнь спустя 10–15 лет.

Первыми начали американцы, создав переламывающееся ружье М79, стрелявшее гильзовыми гранатами. Во Вьетнаме оно вроде зарекомендовало себя, но таскать почти трехкилограммовое изделие в придачу к штатной штурмовой винтовке М16 было тяжко, военные просили что-нибудь покомпактнее и поуниверсальнее. А линейка гранат, разработанных для М79, армию устраивала – в арсенале калибра 40?46 миллиметров были осколочные, дымовые, осветительные. Скрестить винтовку с гранатометом первой отважилась компания «Кольт». В 1964-м военным было представлено крепящееся под стволом М16 устройство ХМ148, в которое вкладывалась гильзовая граната, и после ручного взведения спускового механизма можно было стрелять. Во вьетнамских джунглях новинку тестировал исключительно спецназ, американцы боялись утечек информации и в строевые части подствольники не дали. Первоиспытатели выдали огромный список замечаний, из которых следовало – проще придумать что-то новое, чем доводить до ума существующее. И к 1969 году Пентагон закупил полтысячи гранатометов ХМ203, разработанных компанией AAI, которые полностью устроили войска. Уже полвека подствольный гранатомет М203 состоит на вооружении армии США.

“ «Костер» оказался удобнее за счет дульного заряжания и в несколько раз эффективнее с точки зрения поражения целей ”

А что же наши конструкторы? В Туле создали некое подобие немецкого Kampfpistole. Изделие ОКГ-40 «Искра» интегрировалось с автоматом Калашникова, но было забраковано военными. Однако в чем советские конструкторы с ходу обошли американских, так это в создании боеприпасов. Наши гранаты были безгильзовыми, содержавшими вышибной заряд внутри наподобие артиллерийской мины. Но то, что наше изделие не пошло, вовсе не означало его ненужности, да и стрелковый комплекс М16-М203 добыть во Вьетнаме особого труда для наших советников не составляло.

ОКР по теме, получившей название «Костер», начались в Тульском ЦКИБ в 1970 году, но лишь спустя восемь лет туляки и московские разработчики выстрелов из ГНПП «Прибор» довели до ума изделие ГП-25 «Костер». Испытания были в том числе сравнительными, где конкурентом ГП-25 выступал американский подствольник М406. «Костер» оказался удобнее за счет дульного заряжания и в несколько раз эффективнее с точки зрения поражения целей. Главное, что работая по площадям, тренированный пехотинец мог поддерживать темп до 20 выстрелов в минуту. ГП-25 обошел американца и в удобстве использования, он просто прищелкивался на автомат, не требуя для этой процедуры никаких инструментов.

Советский подствольник сделали исходя из принципа «чтобы у нас было все, что есть у супостата». Больших серий никто поначалу заказывать не собирался. Все расставил по местам Афганистан, и ГП-25 пошел в массовое производство. Однако осознание того, что наш гранатомет по сути лучший в мире, не делало его идеальным. Во-первых, при стрельбе гранатами с плеча была сильнейшая отдача, такая, что отлетала крышка ствольной коробки. Во-вторых, происходила деформация автомата, и появилась рекомендация после 400 выстрелов переставлять ГП-25 на другой ствол. В комплект гранатомета добавили специальный резиновый демпфер на приклад, а в позднейшей модификации – ГП-34 – исключили и такое неприятное явление, как выпадение гранаты из ствола при ударе автомата о землю.

Сейчас мы и американцы не соревнуемся в создании новых подствольников, зато совершенствование гранат идет постоянно. У нас в номенклатуре выстрелов значится более сорока видов боеприпасов – осколочные, термобарические, газовые, дымовые, сигнальные, травматические. Автору этих строк еще в 1990 году сотрудники лавинной службы, работавшие на Рокском перевале, демонстрировали специальный выстрел, предназначенный для сброса лавин. Он срабатывал не от ударного взрывателя, поскольку стрельба велась в толщу снега, а от системы самоуничтожения и при этом не давал травмирующих осколков.

Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (822) за 10 марта 2020 года