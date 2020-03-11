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Интерфакс-АВН

Золотов: используемые Росгвардией вооружение и техника по многим показателям превосходят мировые аналоги

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Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов
Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Поступающие в войска национальной гвардии РФ высокотехнологичные образцы вооружения и техники не только не уступают мировым аналогам, но и превосходят их по многим показателям, заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, главнокомандующий войсками нацгвардии генерал армии Виктор Золотов.

"В настоящее время в войска (Росгвардии - ИФ) поступают высокотехнологичные образцы вооружения и техники, не только не уступающие мировым аналогам, но и по многим показателям превосходящие их. Это бронированные автомобили "Патруль", специальные бронированные машины ВПК, многоцелевые вездеходы "Чаборз" М-3 высокой проходимости", - сообщил Золотов в опубликованном во вторник интервью "Российской газете".

Он подчеркнул, что "главные требования к вооружению, военной и специальной технике - это надежность в эксплуатации, защищенность, удобство для личного состава и соответствие тем задачам, которые возложены на войска национальной гвардии".

"При выборе предпочтение мы отдаем российскому производителю. Совместно с отечественными производителями вооружения оперативно и эффективно решаются вопросы обновления модельного ряда огнестрельного оружия. В целом, арсенал войск постоянно модернизируется и обновляется", - отметил глава Росгвардии.

Он уточнил, что "в ближайшее время планируется принять на снабжение патрульные автомобили с комплектом специального оборудования, разработанные по техническому заданию и с учетом практического опыта вневедомственной охраны Росгвардии для подразделений, несущих службу на улицах".

"Они будут оснащены современными цифровыми IT-системами и всесезонными приборами наблюдения и распознавания объектов, приборами ночного видения, устройствами для удаленного доступа к информационным базам данных", - пояснил Золотов.

Кроме того, по его словам, для подразделений специального назначения разработан и проходит государственные испытания специальный бронированный автомобиль Росгвардии "Горец-ССН", в конструкцию которого "заложены перспективные решения по подвижности и защищенности".

"В морских воинских частях применяются современные скоростные катера различной модификации, в том числе на воздушной подушке", - сообщил директор Федеральной службы войск нацгвардии РФ.

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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Чаборз
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