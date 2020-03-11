Фотографии уничтоженных турецкими боевыми дронами САУ и РСЗО армии Сирии

Источник изображения: Фото: Отвага2004, SANA

В ходе прямого военного конфликта армии Сирии и турецких войск боевые беспилотники последних помимо танков и БМП старались уничтожить как можно больше самоходных артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня.

В результате за очень короткое время правительственные силы лишились более двух десятков САУ: 122-мм 2С1 "Гвоздика", 152-мм 2С3 "Акация", а также колесных дальнобойных 130-мм самоходок. Плюс около десятка БМ-21 "Град" и выполненных на шасси легких автомобилей установок.

Источник изображения: Фото: Отвага2004, SANA

В Сети много говорят о том, что артиллеристам удалось бы избежать потерь, если бы эти боевые машины находились в окопах и были замаскированы. На самом деле, прицельные комплексы БПЛА благодаря тепловизорам легко обнаружили бы боевые машины, а высокоточные боеприпасы без проблем поразили их. Проблема заключалась в том, что эти САУ, обладающие по современным меркам недостаточной дальностью стрельбы, довольно близко находились у линии фронта, и длительное время не меняли позиции, плюс не были прикрыты силами противовоздушной обороны.

Источник изображения: Фото: Отвага2004, SANA

В принципе, сирийцы привыкли так воевать, они ранее не имели опыта массированного применения противником БПЛА и современных САУ, таких как T-155 Fırtına.

Хочется верить, что бойцы САА сделают необходимые выводы из случившегося.