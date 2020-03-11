Корабль Cargo Dragon привез экипажу МКС свежий чеснок

Вашингтон. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX, прибывший на Международную космическую станцию (МКС), среди продуктов питания привез экипажу свежий чеснок, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Экипажу доставлено около 600 фунтов (272 кг) припасов, в том числе, естественно, продовольствие. Астронавты среди прочего получат конфеты, оливки, салями, а также свежие фрукты, в том числе грейпфруты, апельсины, яблоки и даже свежий чеснок", - отметили в NASA.

Как сообщалось, в понедельник "грузовик" Cargo Dragon, запущенный на орбиту в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX, успешно состыковался с МКС.

Он привез на станцию более двух тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

По данным NASA, экипаж МКС начнет "распаковывать" прибывший груз во вторник.