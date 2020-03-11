Американская АПЛ пробила лед и всплыла в Арктике

Атомная подводная лодка (АПЛ) Toledo типа Los Angeles Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов на учениях Ice Exercise (IceX) 2020 пробила лед в Арктике и всплыла. Соответствующий ролик опубликовало Defense Media Activity.

В комментарии к видео отмечается, что IceX 2020 проводится в Арктике, в частности, для оценки оперативной готовности США и их стран-союзников действовать в регионе.

В январе «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, написали, что российские АПЛ для запуска стратегических ракет из-подо льда задействуют неуправляемые реактивные снаряды.

В октябре 2019 года военный эксперт Максим Климов заявил, что при стрельбе ракета Р-30 «Булава-30», которой оснащаются АПЛ проекта 955 («Борей»), не предусматривает возможность прохода через лед, что «несовместимо с обеспечением высокой ракетной готовности морских стратегических ядерных сил».