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Американская АПЛ пробила лед и всплыла в Арктике

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Атомная подводная лодка (АПЛ) Toledo типа Los Angeles Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов на учениях Ice Exercise (IceX) 2020 пробила лед в Арктике и всплыла. Соответствующий ролик опубликовало Defense Media Activity.

В комментарии к видео отмечается, что IceX 2020 проводится в Арктике, в частности, для оценки оперативной готовности США и их стран-союзников действовать в регионе.

В январе «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, написали, что российские АПЛ для запуска стратегических ракет из-подо льда задействуют неуправляемые реактивные снаряды.

В октябре 2019 года военный эксперт Максим Климов заявил, что при стрельбе ракета Р-30 «Булава-30», которой оснащаются АПЛ проекта 955 («Борей»), не предусматривает возможность прохода через лед, что «несовместимо с обеспечением высокой ракетной готовности морских стратегических ядерных сил».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Булава-30
Компании
Климов
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
955 Борей
Los Angeles
Арктика
Военные учения
Ядерный щит
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