Чжунго цзюньван (Китай): российская армия совершенствует способы применения беспилотников

Китайское издание отмечает, что российская армия ускоренными темпами движется в сторону увеличения габаритов, интеллектуализации и кластеризации беспилотников. В ближайшем будущем преимущества российских БПЛА станут еще более заметными.

Недавно от российских войск, расквартированных в Сирии, пришло известие об успешном срыве воздушного удара с применением беспилотных летательных аппаратов. Стоит особо отметить, что помимо традиционно задействованных сил ПВО и разведки, российская сторона впервые выпустила подразделение беспилотников.

За последние годы в ходе военных операций на востоке Украины и антитеррористической борьбы на Ближнем Востоке непрерывно совершенствовалась модель организации российских беспилотных подразделений, обновлялись методы ведения боя, расширялись практические боевые способности беспилотных летательных аппаратов. В результате они стали новой силой перехвата инициативы на полях сражений.

Появились новые боевые возможности на театре военных действий

Отсутствие воздушных дронов-разведчиков во время конфликта между Россией и Грузией в 2008 году заставило российскую армию понять всю важность беспилотников. Но даже несколько лет спустя страна так и не выработала четкого плана развития беспилотных летательных аппаратов. В 2012 году, когда министром обороны стал Сергей Шойгу, было принято решение о создании БПЛА и других новых видов вооружения и военной техники. Чтобы ускорить процесс, Россия закупила израильские дроны Searcher, на базе которых были разработаны беспилотники серии "Форпост". После этого были созданы и приняты на вооружение 10 типов БПЛА, включая "Орлан", "Элерон" и "Тахион".

В ходе конфликта на востоке Украины российские беспилотники сыграли важную роль в обеспечении разведки, связи и наведении огня, после этого их стали стремительно развивать. До 2012 года в стране не было и 200 беспилотных летательных аппаратов, а к 2018 году в распоряжении российской армии находилось уже более 2 тысяч БПЛА и около 40 подразделений, занимающихся БПЛА.

Обширность сирийского театра военных действий и высокая эффективность применения побудили руководство российских Вооруженных сил заняться стратегическим координированием подразделений беспилотников, а также исследованием и разработкой соответствующего вооружения. В Генеральном штабе Вооруженных сил Российской Федерации было создано Управление строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов, а также подконтрольный Министерству обороны исследовательский центр боевого применения и войсковых испытаний беспилотной авиации. Развитие БПЛА шло в соответствии с единым планом и замыслом. Российское оборонное ведомство также учредило Государственного центр беспилотной авиации, отвечающий за обучение операторов дистанционного управления БПЛА и инженерно-технического состава. Ежегодно подготовку в центе проходит более тысячи человек.

Спустя семь с лишним лет в составе каждой дивизии и бригады сухопутных войск России уже имелась рота управления БПЛА, а в каждой эскадре ВМФ и авиационной дивизии ВКС - группа БПЛА. В дивизиях и бригадах ВДВ и РВСН также были созданы роты или взводы управления БПЛА. В настоящее время подобные подразделения стали важной частью Вооруженных сил РФ, они включаются в боевую систему армии в ходе военных операций в Сирии и учений на территории своей страны.

Включение в боевую систему

На огромном ближневосточном театре военный действий российские беспилотники выступали в качестве группы поддержки и даже использовались для самостоятельного ведения боевых действий. Проверка в условиях реального боя, оперативное информационное обеспечение в режиме реального времени, совмещение разведывательных и атакующих действий не только обогатило сферу тактического применения беспилотников, но и обеспечило превосходство в воздушном беспилотном бою. Начальник Оперативного управления Генерального штаба Сергей Рудской заявил, что на современном театре военных действий беспилотники стали неотъемлемым элементом, способным справиться с боевой задачей при наименьших рисках и издержках.

Беспилотники стали главным средством получения тактических разведывательных данных российской армией. Во время проведения антитеррористических операций в Сирии сухопутным войскам РФ помогала уже целая рота управления БПЛА. При организации военных операций они первым делом осуществляли разведывательные полеты над театром военный действий. Непосредственно в ходе ведения боя беспилотники используют сеть цифровой связи, передавая в реальном времени изображения и видео позиций противника в российский центр управления оборонительными мероприятиями и командные пункты, находящиеся в Сирии. В ГРУ такое обеспечение разведывательными данными при помощи беспилотников назвали онлайн-разведкой. Она несомненно повысила эффективность решений и управленческих действий командного состава.

Благодаря способности беспилотников эффективно обеспечивать войска разведданными, стала развиваться "информационно-огневая петля" - новая концепция ведения военных действий, которая заключается в применении подразделений БПЛА совместно с огневыми ударными группами и спецназом для сопровождения всего процесса нанесения удара: разведки целей, определения местонахождения, наведения огня и оценки результата. Беспилотники будут играть ключевую роль в рамках такого цикла. На видео, снятом российскими военными во время контртеррористической операции, показано, как солдаты спецназа выдвигаются к "логову террористов", руководствуясь информацией, полученной с дронов. Через навигационную систему ГЛОНАСС были определены точные координаты противника, пункт управления отдал приказ открыть огонь, после чего беспилотники продолжили посылать в командный пункт и атакующим подразделениям скорректированные координаты цели, осуществлять коммуникацию и оценку результатов.

Помимо всего прочего, в Сирии российская армия впервые опробовала электронно-сетевые свойства беспилотников в условиях реальных боевых действий. Три БПЛА поднялись в воздух: один из них осуществлял разведку театра военных действий при помощи переносного разведывательного модуля; второй был оснащен комплексом РЭБ "Леер-3" и выполнял роль базовой радиостанции, перехватывал и блокировал информацию, передаваемую противником, а также отвечал за своевременную передачу сообщений с мобильных телефонов и видеороликов для ведения психологической войны; третий отвечал за обеспечение связи в воздухе и передавал кодированную информацию в командный пункт. Группа беспилотников также оповещала о приближении вражеских БПЛА и подавляла их сигналы.

Накапливать силы для будущих действий в воздухе

Сегодня можно увидеть, что российская армия ускоренными темпами движется в сторону увеличения габаритов, интеллектуализации и кластеризации беспилотников.

Что касается структуры комплектования, в Западном военном округе сформировано первое разведывательное подразделение беспилотников большой дальности, в состав которого входят разведывательные БПЛА "Форпост-Р" и "Альтиус", воплотившие в себе уверенное развитие беспилотников в России. Недавно в интервью новостному агентству Sputnik российский эксперт в области беспилотных летательных аппаратов Денис Федутинов заявил, что новые российские беспилотники сочетают в себе функции ведения разведки и нанесения удара. Вслед за развитием и постановкой на вооружение ударно-разведывательных БПЛА нового поколения "Охотник" и "Орион", различные беспилотные подразделения станут "козырем" в руках полевых командиров и служб обеспечения.

Российская армия признала развитие интеллектуализации и кластеризации беспилотников важным направлением исследований. VR-шлем "Сварог" для управления БПЛА положил начало новой модели координирования боевых действий с применением пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. Как стало известно, интеллектуализация в данном случае подразумевает технологию управления беспилотником при помощи поворота головы и определения местонахождения зрачка. Кластеризация основывается на тактическом принципе "рой пчел". Небольшое количество пилотируемых летательных аппаратов будет осуществлять оперативное командование, а четыре-восемь беспилотников будут отвечать за разведку, нанесение удара и ведение воздушного боя. Зарубежные СМИ назвали вышеперечисленные технико-тактические новинки "прототипом боевой концепции с применением Россией летательных аппаратов шестого поколения". В будущем степень информатизации и преимущества российских беспилотников станут еще более заметными.