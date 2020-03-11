Дым в Отечество: армию спрячут от шпионов в аэрозольных облаках

Войска прикроют непроницаемой пеленой. Армия протестировала новую автоматизированную систему управления (АСУ). Ее задача скрывать аэродромы, штабы и места сосредоточения частей с помощью дымовых завес, рассказали «Известиям» в Минобороны. В АСУ объединены средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также специальные машины для создания пелены. Система распознаёт, как разведка противника следит за войсками: с помощью самолетов, дронов или спутников. После чего она дает команду выставить защиту определенного типа. Эксперты отмечают, что при ведении боевых действий без такой завесы сейчас не обойтись.

Войска прикроют непроницаемой пеленой. Армия протестировала новую автоматизированную систему управления (АСУ). Ее задача скрывать аэродромы, штабы и места сосредоточения частей с помощью дымовых завес, рассказали «Известиям» в Минобороны. В АСУ объединены средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также специальные машины для создания пелены. Система распознаёт, как разведка противника следит за войсками: с помощью самолетов, дронов или спутников. После чего она дает команду выставить защиту определенного типа. Эксперты отмечают, что при ведении боевых действий без такой завесы сейчас не обойтись.

Районы под прикрытием

В Бурятии прошли первые учения подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) по маскировке крупной группировки войск с использованием новой техники. На них был отработан порядок применения средств постановки дымовых и аэрозольных завес. Они позволяют обеспечить эффективное прикрытие войск от наземной, воздушной и космической разведки, а также от всех типов высокоточного и даже лазерного оружия, ранее сообщало военное ведомство. Сейчас этому элементу боевой подготовки в войсках уделяют самое пристальное внимание.

Ход гражданской войны в Сирии показал, что роль маскировки войск с использованием дымовых завес выросла, считает военный эксперт Олег Желтоножко.

— Такое прикрытие позволяет спрятать войска или их передвижение от разведки, а также бороться с высокоточным оружием, — рассказал он «Известиям». — В Сирии израильская авиация многие атаки производит с максимальной дистанции, чтобы избежать ответного огня ПВО. В таком случае применяется высокоточное оружие, которое, как правило, имеет лазерную головку самонаведения. Дым, как оказалось, расфокусирует луч наведения и не дает боеприпасам найти объект атаки. В итоге высокоточные бомбы и ракеты промахиваются или самоликвидируются.

В видеороликах из Сирийской Арабской Республики можно наблюдать, как маскируют танки. Они выходят на позицию для атаки, делают выстрел, после чего отстреливают дымовые шашки и уходят с линии огня. Таким образом бронетехника защищается не только от обычных гранатометов, но и от противотанковых управляемых ракет (ПТУР) с лазерными головками самонаведения, отметил эксперт.

— Вооруженные силы России в этом аспекте имеют преимущество перед большинством армий стран НАТО, — резюмировал Олег Желтоножко. — В наших войсках РХБЗ есть подразделения, которые могут прикрыть дымовыми и аэрозольными завесами целые районы.

В первую очередь так защищают штабы, аэродромы армейской и фронтовой авиации, районы сосредоточения войск, а также склады и базы. Особое внимание уделяют транспортной инфраструктуре: тоннелям, переправам, мостам и важным железнодорожным станциям, с помощью которых снабжают группировки войск.

Бурятские маневры

На маневрах Восточного военного округа в Бурятии отрабатывали защиту целого района. В ходе учений комплексы РЭБ определили, какие разведывательные средства наблюдают за войсками. После этого в дело вступили подразделения РХБЗ — они подобрали тип дымовых шашек, а также аэрозоли, которые надежно прикрыли территорию сосредоточения войск от противника.

В современных конфликтах наиболее эффективными будут комбинированные завесы, так как любая высокотехнологичная армия задействует целый комплекс разведывательных средств, включая спутники-шпионы. От их назойливого внимания способна спасти только грамотно выбранная маскировка. За способы установки дымовых шашек и спецзарядов, а также их подрыв отвечают офицеры подразделений РХБЗ, которые с помощью АСУ получают всю необходимую информацию. Также при выборе типа аэрозольно-дымовой завесы надо учитывать скорость, направление ветра, влажность воздуха и другие важные погодные параметры.

Непосредственно установку заграждения осуществляют с помощью специальных машин и комплекса радиоэлектронного управления внешними устройствами подрыва РПЗ-8ХМ. Прибор позволяет приводить в действие приспособления аэрозольного противодействия на расстоянии до 10 км при любой погоде.

Системы постановки завес в зависимости от ситуации позволяют накрыть конкретный район дымом нужного типа. Визуальную разведку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сорвет обычная дымзавеса. В том случае, если за территорией следят и радары противника, в нее добавляют металлические элементы, которые отражают радиосигнал. В результате неприятель вместо силуэтов вертолетов или танков видит на экранах РЛС «снег».

Кроме того, войска РХБЗ могут использовать специальные химические наполнители, которые не позволят разглядеть солдат и технику с помощью тепловизоров. Наконец, есть аэрозоли, которые вместе с дымом не дают результативно использовать самое современное оружие, включая крылатые ракеты с головками лазерного наведения.

Война в Сирии серьезно повлияла на армейскую тактику. В частности, опыт боевых действий показал, что средствам ПВО нужно уметь в движении уничтожать атакующие самолеты, вертолеты и БПЛА. Такие навыки пригодятся, если на войска неожиданно нападут дроны-камикадзе или последует удар крылатых ракет. Они особенно опасны для техники на марше. В итоге для расчетов зенитных комплексов «Панцирь» и «Тор» сейчас разрабатывают изменения в программу боевой подготовки, где предусмотрены упражнения по уничтожению на ходу крылатых ракет, самолетов и беспилотников. В войсках такой способ в шутку называют «стрельбой с коня».