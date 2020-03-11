Тяжело в лечении: военные округа укрепят «врачами-спецназовцами»

«Медицинский спецназ», попавший в ходе военной реформы под сокращение, возвращают в строй. Минобороны стало заново формировать медицинские отряды специального назначения. Эти мобильные части могут быть переброшены в любой регион планеты, чтобы развернуть там полноценный госпиталь. В подразделениях будут служить лучшие военные медики, способные работать в зоне боевых действий, а также в районах чрезвычайных ситуаций и массовых эпидемий.

«Медицинский спецназ», попавший в ходе военной реформы под сокращение, возвращают в строй. Минобороны стало заново формировать медицинские отряды специального назначения. Эти мобильные части могут быть переброшены в любой регион планеты, чтобы развернуть там полноценный госпиталь. В подразделениях будут служить лучшие военные медики, способные работать в зоне боевых действий, а также в районах чрезвычайных ситуаций и массовых эпидемий.

На все случаи

С этого года медицинские отряды специального назначения (МОСН) будут развернуты в каждом военном округе. Предстоящим летом они примут участие в масштабных учениях, где отработают действия при ЧС и эпидемиях, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Это самостоятельные административные единицы, имеющие в своем хозяйстве всё необходимое для автономной работы: полевые кухни, бани, палатки для проживания, автоперевязочные и многое другое. Численность каждого МОСН составит порядка двухсот военнослужащих. Как ранее заявил начальник медицинской службы Западного военного округа полковник Сергей Шутов, до конца нынешнего года МОСН будет развернут в Ленинградской области.

Глава Минобороны Сергей Шойгу привнес в военное ведомство опыт, полученный во время руководства МЧС, отметил профессор РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— Вооруженные силы сейчас занимаются не только вопросами обороны страны, но, как показало прошлое лето, когда военных привлекли к ликвидации последствий наводнений в восточных регионах страны, участвуют в спасательных операциях, — рассказал эксперт «Известиям». — Руководство Минобороны исходит из того, что на территории любого округа могут возникнуть ситуации, когда потребуется помощь военных. Медицинский спецназ может также быть задействован за рубежом. Наши войска в других странах могут выполнять разные миссии — не только боевого характера, но и миротворческие или гуманитарные. Без медицинского обеспечения там не обойтись. По сути, речь идет о восстановлении полевой медицины, которая сильно была сокращена в ходе реформ.

Ресурсы и оснащение медпунктов в воинских частях рассчитаны на то, чтобы оказывать помощь списочному личному составу, и поэтому возможностей массово принимать пострадавших из числа гражданского населения они не имеют, добавил Александр Перенджиев.

— Присутствие квалифицированных медиков, способных проводить сложные операции в зоне боевых действий, позволит сохранить жизнь и здоровье многим военнослужащим. При тяжелых ранениях критически важно, чтобы помощь была оказана в первые часы. Причем не просто перевязка, а профессиональное медицинское вмешательство, — уверен эксперт.

Врачи спецназначения

Первые подразделения медицинского спецназа в России начали создавать на рубеже 1980–1990 годов, когда актуальными проблемами для военных стали так называемые горячие точки на пространстве распадающегося советского государства. Возможностей штатных медслужб воинских частей не хватало на то, чтобы оказывать помощь всем нуждающимся в зонах конфликтов. Новые формирования работали там, где была задействована Российская армия. Так, в ходе первой чеченской кампании на территории республики медицинскую помощь раненым оказывали пять отрядов.

В задачи военнослужащих МОСН входят первая врачебная помощь, временная госпитализация и подготовка раненых или пострадавших к эвакуации в стационарные медучреждения. В очагах заражения военные медики фильтруют поступивших, выявляя носителей инфекционных заболеваний, и принимают необходимые меры, чтобы остановить распространение возбудителей болезней.

В военно-полевых госпиталях, которые развертывают медики, есть хирургическое отделение, терапевтическое, лабораторно-диагностическое, травматологическое, реанимация, специалисты по лечению ожогов и инфекционных заболеваний. Кроме того, в состав отряда входят врачи психиатрического и неврологического профиля, которые работают с пострадавшими и их близкими.

Медики оснащены телемедицинским оборудованием и при необходимости могут собирать консилиумы с коллегами из военных госпиталей России.

В ходе реформы значительная часть военных медицинских учреждений, в том числе МОСН, попала под сокращение. Впоследствии при необходимости отряды формировались на базе госпиталей под конкретные задачи. В последние годы МОСН от медучреждений посменно направляют в Сирию, где они оказывают помощь местным жителям. Были у медицинского спецназа и другие задачи. В частности, в 2014 году по распоряжению министра обороны военные врачи работали в Гвинейской Республике, где была эпидемия лихорадки Эбола.

Война и мир

Для службы в медицинском спецназе отбирают лучшие кадры из госпиталей и санитарных батальонов. Нередко военным врачам приходится оказывать помощь недалеко от переднего края, практически под огнем. Это требует немалой выдержки и высочайшего профессионального мастерства.

В последние годы военные структуры всё чаще привлекают при чрезвычайных ситуациях. К примеру, в прошлом году во время наводнения в Иркутской области в зоне бедствия работали военнослужащие Центрального военного округа: убирали завалы, разбирали аварийные дома, очищали воду от загрязнений, обеспечивали местных жителей продовольствием. Кроме того, в зоне бедствия работал Центр биологической защиты специального назначения Минобороны — «биологический спецназ». Военные биологи доставили в пострадавшие районы вакцины от брюшного тифа и гепатита А, взяли пробы воды, грунта и биоматериала павших животных. По результатам исследований возбудителей инфекционных болезней обнаружено не было.