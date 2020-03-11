Российский разведчик отвлек моряков ВМС США от отдыха на Гавайях

Большой разведывательный корабль «Прибалтика» (ССВ-80) зафиксирован вблизи острова Оаху Гавайского архипелага, где расположена главная военно-морская база Тихоокеанского флота США Перл-Харбор, сообщила американская Береговая охрана.

По ее данным, за перемещением разведывательного корабля российского Тихоокеанского флота ведет наблюдение катер береговой охраны USCGC Kimball.

Катер следит за движением российского разведывательного корабля «Прибалтика» к югу от острова Оаху, сообщила Береговая охрана.

«Прибалтика» - большой разведывательный корабль (БЗРК) проекта 1826 «Рубидий» (официальное название - судно связи), который был введен в строй в 80-х годах двадцатого века.

Он оснащен комплексами аппаратуры радиотехнической разведки для сбора данных о характеристиках и режимах работы радиотехнических средств, включая РЛС, слежения за пусками ракет, перехвата линий связи, а также гидроакустическими станциями и аппаратурой спутниковой связи для передачи получаемых данных в режиме реального времени.