Ракета на нитке: чем опасны переносные ПТРК

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Переносные противотанковые ракетные комплексы, появившиеся после Второй мировой, навсегда изменили тактику общевойскового боя. Расчет из двух-трех бойцов с "трубой" — серьезная угроза даже для тяжелых танков. С годами комплексы совершенствовались, менялось их боевое применение, росла бронепробиваемость. Сегодня такое оружие есть в армиях всех развитых государств. О его возможностях — в материале РИА Новости.

Три поколения

Первые полноценные ПТРК разработали и испытали немцы. В 1943-1944 годах на предприятии Ruhrstal создали комплекс Х-7 "Роткэпхен" ("Красная шапочка"). Довести проект до серийного производства не удалось из-за поражения Германии в войне, однако комплекс успели испытать в боевых условиях и он зарекомендовал себя достаточно эффективным оружием.

Как и практически все последующие ПТРК, Х-7 конструктивно состоял из складной переносной пусковой установки с аппаратурой управления и механизмом пуска, а также непосредственно ракеты. После пуска боеприпас управлялся по двум изолированным проводам. Ракета наводилась визуально по трассерам в хвостовой части с помощью рукоятки управления, напоминающей джойстик. Оператор Х-7 мог поразить вражеский танк на дистанции до 1200 метров. Бронепробиваемости ракеты — 200 миллиметров — хватало, чтобы вывести из строя любую технику того времени.

Послевоенные противотанковые ракетные комплексы принято делить на три поколения. К первому относятся, например, советские ПТРК "Малютка" и французские Nord SS.10. Главная их особенность — полностью ручное управление. Оператор наводит боеприпас с помощью джойстика по проводам, передавая команды "влево", "вправо", "вверх", "вниз" вплоть до попадания в цель. ПТУР этого поколения требовали высокой квалификации расчета. Кроме того, чтобы не допустить контакта проводов с элементами ландшафта, оператору следовало находиться в прямой видимости цели и выше возможных помех. Два-три километра противотанковая ракета преодолевала довольно медленно — примерно за 30 секунд. Все это время оператор ПТРК оставался уязвимым для ответного огня.

Противотанковый управляемый реактивный снаряд первого поколения "Малютка" (9К11) Источник изображения: © РИА Новости / Г.Шутов

Второе поколение — это ПТРК с полуавтоматической системой наведения. Оператору уже не нужно вручную управлять ракетой — достаточно удерживать цель в перекрестии прицела. Отслеживание боеприпаса и подачу команд осуществляет автоматика пусковой установки. Второе поколение ПТРК ведет ракету по радиоканалу или лучу лазера, хотя есть и "проводные" комплексы. Работа оператора значительно упростилась, снизились требования к его квалификации. Поэтому такие комплексы очень широко применяются в горячих точках по всему миру. Ко второму поколению ПТРК относятся "Фагот", "Метис", "Конкурс" и "Корнет" советского и российского производства, американские TOW, французские Milan-2.

Боец стреляет из переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот" во время тактических учений Источник изображения: © РИА Новости / Николай Сидоров

В ПТРК третьего поколения реализован принцип "выстрелил — забыл": это ракеты с полностью автоматической системй наведения. После пуска оператор может покинуть позицию — боеприпас сам найдет и поразит цель. Наведение осуществляется либо по подсвету лазерным лучом, либо инфракрасной активной или полуактивной радиолокационной головкой самонаведения ракеты. Такие ПТРК поступают на вооружение с 1990-х годов и остаются самым совершенным противотанковым оружием. Это американские Javelin, израильские Spike, индийские Nag и ряд других.

Дальнобойный "Корнет"

Достоинства переносных ПТРК очевидны: оружие достаточно мобильно, чтобы расчет быстро передвигался по полю боя, меняя позицию. Большинство современных противотанковых ракет обладают избыточной бронепробиваемостью, что позволяет им гарантированно поражать танки и другую тяжелую боевую технику. Кроме того, для эффективного преодоления динамической защиты многие ракеты оснащают тандемной боевой частью. К недостаткам пехотных ПТРК можно отнести большой вес некоторых комплексов, уязвимость оператора для ответного огня, пока он ведет ракету на цель (в случае первых двух поколений), высокую стоимость боеприпасов.

Контрольная проверка курсантов Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Западного военного округа Источник изображения: © Фото : Министерство обороны РФ

Самый современный российский переносной противотанковый ракетный комплекс — ПТРК поколения 2+ "Корнет-Д". Монтируется на станке-треноге, в сборе весит около 26 килограммов. Расчет — два человека. Пусковая установка состоит из прицела, работающего в оптическом и инфракрасном режимах, лазерного дальномера, оптического лазерного устройства, а также автомата сопровождения с приводами наведения. Оптика прицела — с 12- и 20-кратным приближением.

Комплекс предназначен для ведения огня по подвижным и неподвижным наземным, морским и воздушным целям различными типами ракет: с тандемно-кумулятивной, фугасной и термобарической боевыми частями. Дальность стрельбы — от 100 до 8000 метров боеприпасами 9М133М-2 и 9М133ФМ-2 или до 10 000 метров ПТУР 9М133ФМ-3. Ракеты с тандемно-кумулятивной боевой частью способны пробить до 1300 миллиметров гомогенной брони за динамической защитой, а это значит, что шансов нет ни у одного из современных танков. Не устоит и цель под бетонным монолитом в 3000 миллиметров. Наводится система по лазерному лучу.

У этого комплекса есть ряд преимуществ даже перед ПТРК третьего поколения. Так, у американского "Джавелина" максимальная эффективная дальность — всего около трех километров. Кроме того, стрелок не может повлиять на полет ракеты после запуска. А когда объект атаки по температуре мало отличается от элементов рельефа (например, в пустыне), головка самонаведения может потерять цель.