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РИА Новости

Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом

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Радиотелескоп
Радиотелескоп.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Полегенько

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Один из российских объектов контроля космического пространства создается в Крыму, сообщил начальник Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС Сергей Сучков.

Он отметил, что сейчас системы контроля расположены в горах Памира (комплекс "Окно"), а также в различных регионах России.

"Ведется строительство новых объектов в некоторых других регионах РФ , Крым, Алтай, Дальний Восток", - сказал Сучков в интервью радио "Эхо Москвы".

Он отметил, что в 2019 году около 700 космических объектов были взяты на сопровождение, около 300 космических объектов было обслужено при запуске. "Особое внимание уделялось опасным сближениям. В 2019 году было 19 предупреждений об опасных сближениях космических аппаратов", - добавил Сучков.

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