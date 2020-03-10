Названы крупнейшие в мире экспортеры оружия

СТОКГОЛЬМ, 9 мар — РИА Новости. Объем мировых продаж оружия в 2015-2019 годах увеличился на 5,5% по сравнению с предыдущей пятилеткой, самый заметный рост продемонстрировали США и Франция, об этом говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

В пятерку лидеров по объемам экспорта оружия вошли США, Россия, Франция, Германия и Китай. Самый заметный рост продаж за последние пять лет по сравнению с 2010-2014 годами продемонстрировали Соединенные Штаты (23%) и Франция (72%). При этом объем экспорта российского вооружения, по утверждению SIPRI, за указанный период снизился на 18%.

"Снижение объема поставок российского оружия в Индию (основная страна — покупатель оружия из России) привело к резкому снижению объема российского экспорта вооружений. Рост экспорта российского оружия в Египет и Ирак не смог компенсировать снижение общего объема продаж в 2015-2019 годах", — приводятся в докладе слова Александры Куимовой, исследователя Программы вооружений и военных расходов SIPRI.

В прошлогоднем докладе института об экспорте оружия в 2014-2018 годах уже говорилось о снижении объема поставок продукции российского ВПК на 17%. В пресс-службе "Ростеха" тогда заявили, что эти данные не соответствуют действительности, поскольку за последние десять лет фиксируется рост объемов продаж по линии военно-технического сотрудничества.

Согласно новому докладу, в список десяти крупнейших экспортеров оружия впервые вошла Южная Корея, ее продажи увеличились на 143% по сравнению с 2010-2014 годами. Экспорт вооружений из Израиля вырос на 77% и достиг рекордного уровня.

В 2015-2019 годах поставки оружия на Ближний Восток увеличились на 61%, на регион приходится 35% всего мирового экспорта вооружений. Крупнейшим импортером региона и всего мира является Саудовская Аравия. Кроме нее, в пятерку лидеров по этому показателю вошли Индия, Египет, Австралия и Китай.

Существенно (на 48%) снизился турецкий импорт оружия. "(Это. — Прим. ред.) может быть объяснено задержками в поставках некоторых систем вооружений, а также отменой̆ крупной̆ сделки с США на покупку американского боевого самолета и наращиванием потенциала турецкой̆ оружейной̆ промышленности", — поясняется в докладе SIPRI.