Войти
РИА Новости

Названы крупнейшие в мире экспортеры оружия

305
0
0
Посетитель осматривает автомат Калашникова АК-204 на 1-й Международной оборонной выставке в Ханое
Посетитель осматривает автомат Калашникова АК-204 на 1-й Международной оборонной выставке в Ханое.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Мельников

СТОКГОЛЬМ, 9 мар — РИА Новости. Объем мировых продаж оружия в 2015-2019 годах увеличился на 5,5% по сравнению с предыдущей пятилеткой, самый заметный рост продемонстрировали США и Франция, об этом говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

В пятерку лидеров по объемам экспорта оружия вошли США, Россия, Франция, Германия и Китай. Самый заметный рост продаж за последние пять лет по сравнению с 2010-2014 годами продемонстрировали Соединенные Штаты (23%) и Франция (72%). При этом объем экспорта российского вооружения, по утверждению SIPRI, за указанный период снизился на 18%.

"Снижение объема поставок российского оружия в Индию (основная страна — покупатель оружия из России) привело к резкому снижению объема российского экспорта вооружений. Рост экспорта российского оружия в Египет и Ирак не смог компенсировать снижение общего объема продаж в 2015-2019 годах", — приводятся в докладе слова Александры Куимовой, исследователя Программы вооружений и военных расходов SIPRI.

В прошлогоднем докладе института об экспорте оружия в 2014-2018 годах уже говорилось о снижении объема поставок продукции российского ВПК на 17%. В пресс-службе "Ростеха" тогда заявили, что эти данные не соответствуют действительности, поскольку за последние десять лет фиксируется рост объемов продаж по линии военно-технического сотрудничества.

Согласно новому докладу, в список десяти крупнейших экспортеров оружия впервые вошла Южная Корея, ее продажи увеличились на 143% по сравнению с 2010-2014 годами. Экспорт вооружений из Израиля вырос на 77% и достиг рекордного уровня.

В 2015-2019 годах поставки оружия на Ближний Восток увеличились на 61%, на регион приходится 35% всего мирового экспорта вооружений. Крупнейшим импортером региона и всего мира является Саудовская Аравия. Кроме нее, в пятерку лидеров по этому показателю вошли Индия, Египет, Австралия и Китай.

Существенно (на 48%) снизился турецкий импорт оружия. "(Это. — Прим. ред.) может быть объяснено задержками в поставках некоторых систем вооружений, а также отменой̆ крупной̆ сделки с США на покупку американского боевого самолета и наращиванием потенциала турецкой̆ оружейной̆ промышленности", — поясняется в докладе SIPRI.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Германия
Египет
Израиль
Индия
Ирак
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Турция
Франция
Южная Корея
Компании
СИПРИ
Похожие новости
05.12.2019
Не хочешь, а купишь: как США навязывает Европе свое оружие
25.02.2016
С СИПРИ можно согласиться только в том, что США и Россия занимают первое и второе место по объемам экспорта ВиВТ
03.06.2015
Проекция силы
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
17.06.2009
Зачет автоматом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.03 06:33
  • 1
В Сирии заметили российскую «Линзу»
  • 10.03 05:10
  • 28
Объяснена неудача Сирии при попытке сбить турецкий F-16 из С-200
  • 10.03 04:50
  • 5
Ядерный блицкриг: Латвия опасается молниеносной оккупации от РФ с использованием тактического ядерного оружия (Washington Examiner)
  • 10.03 01:01
  • 3
«Сексизм»: Daily Mail о конкурсах красоты в армии России
  • 09.03 22:25
  • 8172
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.03 22:07
  • 2
«Ратников» много не бывает: названы объёмы поставок экипировки в войска
  • 09.03 20:16
  • 5
Боязнь дронов: чему Идлиб научил Россию и Сирию
  • 09.03 20:08
  • 181
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 09.03 19:01
  • 33
Корабль SpaceX лопнул
  • 09.03 18:50
  • 31
Космонавтика Илона Маска
  • 09.03 16:34
  • 171
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 09.03 16:21
  • 1
Турция поможет Украине производить оружие против России
  • 09.03 15:45
  • 2
Поставщика топлива для «Роскосмоса» признали банкротом
  • 09.03 15:40
  • 2
Космонавт Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
  • 09.03 14:15
  • 1
Загадочная гибель: что произошло на борту подлодки К-129