Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ресурсы и стабильное исполнение бюджета позволяют гарантировать выполнение всех соцобязательств, в том числе исполнение поручений президента, сообщил на совещании правительства России министр финансов Антон Силуанов.

Председатель правительства России Михаил Мишустин провел в понедельник совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности российской экономики.

"Министр финансов Антон Силуанов отметил, что стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, в том числе исполнение поручений президента по итогам послания и реализацию нацпроектов, а также сохранение макроэкономической и финансовой стабильности даже в условиях устойчиво низких цен на нефть", — говорится в сообщении.