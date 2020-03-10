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РИА Новости

Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике

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Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании Совета Федерации РФ . 25 ноября 2019
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании Совета Федерации РФ . 25 ноября 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ресурсы и стабильное исполнение бюджета позволяют гарантировать выполнение всех соцобязательств, в том числе исполнение поручений президента, сообщил на совещании правительства России министр финансов Антон Силуанов.

Председатель правительства России Михаил Мишустин провел в понедельник совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности российской экономики.

"Министр финансов Антон Силуанов отметил, что стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, в том числе исполнение поручений президента по итогам послания и реализацию нацпроектов, а также сохранение макроэкономической и финансовой стабильности даже в условиях устойчиво низких цен на нефть", — говорится в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Силуанов Антон
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