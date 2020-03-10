Оригинал взят у коллеги dambiev в Саудовский разведывательный БЛА большой продолжительности полета Saker-1B

Опубликовано видео испытательного полета разведывательного средневысотного беспилотного летательного аппарата с большой продолжительностью полета Saker-1B, разработанного американской компанией UAVOS совместно с саудовским Центром науки и технологий имени короля Абдель Азиза (KACST).

Разработка беспилотника велась на протяжении последних 10 лет. Saker-1B имеет максимальную взлетную массу 1,1 тонны и размах крыла 16 метров. Аппарат способен выполнять полеты на высоте до 5 тысяч метров, а дальность его действия составляет 2,6 тысячи километров. Беспилотник оснащен спутниковой системой связи. Saker-1B способен находиться в воздухе до 24 часов.