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Саудовский разведывательный БЛА большой продолжительности полета Saker-1B

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Саудовский разведывательный БЛА большой продолжительности полета Saker-1B

Опубликовано видео испытательного полета разведывательного средневысотного беспилотного летательного аппарата с большой продолжительностью полета Saker-1B, разработанного американской компанией UAVOS совместно с саудовским Центром науки и технологий имени короля Абдель Азиза (KACST).

Разработка беспилотника велась на протяжении последних 10 лет. Saker-1B имеет максимальную взлетную массу 1,1 тонны и размах крыла 16 метров. Аппарат способен выполнять полеты на высоте до 5 тысяч метров, а дальность его действия составляет 2,6 тысячи километров. Беспилотник оснащен спутниковой системой связи. Saker-1B способен находиться в воздухе до 24 часов.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
США
Проекты
БПЛА
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