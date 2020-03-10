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Независимое военное обозрение

В США стремятся преодолеть ведомственные разногласия при разработке нового стрелкового оружия

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Винтовка NGSW-R
Винтовка NGSW-R.
Источник изображения: fortbenningphotos.com

Управление по модернизации вооружений Корпуса морской пехоты (КМП) США недавно выступило с ходатайством пред американскими законодателями о выделении финансирования на разработку стрелкового оружия нового поколения (Next Generation Squad Weapon - NGSW), которое необходимо для перевооружения морпехов, поскольку таково веление времени. В этой инициативе КМП не являются новаторами, первыми с подобным запросом обратились к конгрессменам представители Армии (Сухопутные войска) США. В настоящее время рассматриваются три различных прототипа NGSW. Точнее, все они в значительной мере похожи между собой и отличаются от штурмовых винтовок, ныне состоящих на вооружении калибром и соответствующими характеристиками боеприпаса к ним.

Ныне используемый 5. 56-мм патрон M855A1, по мнению специалистов, больше не может удовлетворять пехоту. Поскольку пуля калибра 5. 56-мм и пороховой заряд вышеуказанного патрона не обеспечивают поражение солдата противника, облаченного в современные индивидуальные средства защиты. Для пробивания ныне используемых армиями ведущих держав бронежилетов необходима более массивная пуля и больший пороховой заряд, дающий необходимый уровень кинетической энергии поражающему элементу, сиречь – пуле. Американские специалисты считают, что калибр штурмовых винтовок и карабинов необходимо увеличить до 6,8 мм. Планируется принять на вооружение новый промежуточный патрон 6,8×43 мм, обеспечивающий скорость полета пули на выходе из канала ствола 846 м/с и кинетическую энергию, почти в полтора раза превышающую, чем у предшествующих образцов.

Армия США планирует выбрать устраивающий ее прототип в 2022 году и начать вооружать первыми новыми серийными штурмовыми винтовками линейные подразделения в 2023 году. Одним из требований к новому оружию - остается его универсальность. Командование Сухопутных войск США считает, что перспективный образец NGSW должен сочетать в себе качества штурмовой винтовки (карабина) и ручного пулемета. Кстати, прототипы NGSW уже были продемонстрированы соответствующему комитету в палате представителей. Законодатели указали армейцам, что те обязаны работать в тесном взаимодействии с соответствующей службой КМП, поскольку обе службы занимаются разработкой практически однотипного оружия.

В прошлом отсутствие такого взаимодействия привело к потере времени и средств при разработках стрелкового оружия отдельно для Армии и КМП. В годы холодной войны камнем преткновения стал армейский 9-мм пистолет Beretta M9. КМП стремился адоптировать его под себя и из этого ничего не вышло, кроме потери времени и непродуктивных затрат. Совсем недавно КМП запланировал потратить немалые деньги из своего бюджета на 2021 финансовый год для покупки многоцелевой винтовки Barrett с адаптивным дизайном после того, как Командование Сил специальных операций США выбрало это оружие. Прелесть которого усмотрели в возможности использования принятого альянсом патрона 7, 62x51мм НАТО: 300 Norma Magnum, 338 Norma Magnum. Возможно, и этот проект ждет судьба пистолета Beretta M9.

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Страны
США
Компании
Barrett
Beretta
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