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В Ираке погибли американские военные

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Источник изображения: vpk-news.ru

Двое американских военнослужащих погибли в северной части Ирака во время сопровождения иракских сил безопасности в рамках миссии по борьбе с террористической группировкой ДАИШ (ИГ - запрещено в РФ).

Об этом говорится в распространённом заявлении возглавляемой Соединёнными Штатами коалиции против ИГ. В нём ответственность за гибель военнослужащих возложена на «вражеские силы», передаёт Reuters.

Согласно внутренним процедурам Пентагона, имена погибших военных не могут быть обнародованы в СМИ до тех пор, пока их ближайшие родственники не будут оповещены о случившемся. Подробности инцидента в связи с этим в настоящее время не разглашаются.

Как отмечает Reuters, последние боевые потери ВС США свидетельствуют о том, что, несмотря на утрату боевиками ИГ контроля над большей частью захваченных им с 2014 года территорий в Ираке и Сирии, эта группировка остаётся достаточно грозной силой.

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Страны
Ирак
Сирия
США
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