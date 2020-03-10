В Ираке погибли американские военные

Двое американских военнослужащих погибли в северной части Ирака во время сопровождения иракских сил безопасности в рамках миссии по борьбе с террористической группировкой ДАИШ (ИГ - запрещено в РФ).

Об этом говорится в распространённом заявлении возглавляемой Соединёнными Штатами коалиции против ИГ. В нём ответственность за гибель военнослужащих возложена на «вражеские силы», передаёт Reuters.

Согласно внутренним процедурам Пентагона, имена погибших военных не могут быть обнародованы в СМИ до тех пор, пока их ближайшие родственники не будут оповещены о случившемся. Подробности инцидента в связи с этим в настоящее время не разглашаются.

Как отмечает Reuters, последние боевые потери ВС США свидетельствуют о том, что, несмотря на утрату боевиками ИГ контроля над большей частью захваченных им с 2014 года территорий в Ираке и Сирии, эта группировка остаётся достаточно грозной силой.